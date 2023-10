Apareció un video de la escandalosa pelea de Sofía Clérici y estalló todo

Las imágenes fueron registradas en el baño de un local gastronómico. "Qué me tocas pedazo de tro... Ah, ¿vos sos la que te chamullas a mi ex no?", le dice la influencer a Clérici.

"Negra de mier.. Mirá cómo te robé el pelo. Este vivo es mortal", se la escucha decir luego de quedarse con la extensiones de Sofía, quien le gritaba de todo desde atrás.

“Estaban haciendo un vivo en el baño, eran las últimas en irse del restaurante”, recordó sobre ese tremendo escándalo de Clérici, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame.

“Caen 5 patrulleros en lo de las hermanas Nucera, queriendo allanarlas por una extensión. No pudieron allanarlas porque en la denuncia apareció el nombre de la hermana que justo esa noche no estaba en el restaurante. Les terminó sacando plata, 2 mil dólares.”, cerró la instagramer sobre el recuerdo de esa pelea.

Sofía Clérici expuso sus chats con Martín Insaurralde y reveló cómo sigue la relación

Después de que se conociera el escándalo por las fotos en un yate en Marbella con Martín Insaurralde, Sofía Clérici confirmó que todavía continúa en pareja con el ex jefe de Gabinete bonaerense.

En Intrusos, América Tv, Pampito leyó un chat que le mandó la modelo en el que hablaba con el ex intendente de Lomas de Zamora. “Acá dice 'te muestro un mensaje de Martín y mío hablando hace un rato. Está todo bien'. Y me pide que no lo muestre”, leyó el panelista.

Acto seguido, Pampito contó qué decía la captura del chat de la modelo con el político.

Martín Insaurralde: “Pero paremos para que no esté por ahora nada más. Hablemos bien. Dejo el celular por unas horas”.

Sofía Clérici: “Ok. Suerte en tus chequeos”.

MI: “Por unos días no consumas medios, así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo”.

SC: “Ok”.

MI: “A partir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor”.

SC: “Yo ya no miro más nada, porque salen a decir cualquier boludez”.

La conductora Flor de la V, Marcela Tauro y Karina Iavícoli desconfiaron de los chats. “¿Estás seguro de que es de las diez de la mañana? ¿Cómo le va a poner ‘suerte con tus chequeos’ después de lo que le hizo? Lo destruyó políticamente”, opinó la presentadora.