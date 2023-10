Sofía Clérici expuso sus chats con Martín Insaurralde y reveló cómo sigue la relación

Acto seguido, Pampito contó qué decía la captura del chat de la modelo con el político.

Martín Insaurralde: “Pero paremos para que no esté por ahora nada más. Hablemos bien. Dejo el celular por unas horas”.

Sofía Clérici: “Ok. Suerte en tus chequeos”.

MI: “Por unos días no consumas medios, así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo”.

SC: “Ok”.

MI: “A partir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor”.

SC: “Yo ya no miro más nada, porque salen a decir cualquier boludez”.

La conductora Flor de la V, Marcela Tauro y Karina Iavícoli desconfiaron de los chats. “¿Estás seguro de que es de las diez de la mañana? ¿Cómo le va a poner ‘suerte con tus chequeos’ después de lo que le hizo? Lo destruyó políticamente”, opinó la presentadora.

El inesperado pedido de Telefe a Jésica Cirio en medio del escándalo de Sofía Clérici y Martín Insaurralde

El gran tema que sacudió al mundo del espectáculo y la política en los últimos días fueron las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clérici y Martín Insaurralde.

En Intrusos, América TV, Marcela Tauro informó que directivos de Telefe, canal donde se emite La Peña de Morfi los domingos, le habrían pedido a Jésica que por lo menos este fin de semana no esté al aire a raíz de todo el escándalo que se generó con el viaje de su ex con la modelo.

"Dicen que ayer Telefe se contactó con la productora con la que trabaja (Cirio) y le dijeron que este domingo no esté", precisó la periodista.

"Decidieron ayer altos directivos de Telefe y le dijeron que se tome un descansito, por lo menos este domingo no", añadió.

Y Marcela Tauro explicó al respecto: "La vieron muy nerviosa y muy atenta al celular el domingo que pasó. Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos para este domingo".

A lo que Flor de la V apuntó: "Ayer yo le escribí a Jésica Cirio y por primera vez no me respondió. Y me enteré que no tuvo un día fácil".

Y luego la conductora amplió con un mensaje que le llegó: "A Jésica le dieron todo su apoyo por esta situación".