Preocupantes detalles sobre Peter Lanzani y su salud tras ser internado de urgencia
Peter Lanzani fue ingresado en el Sanatorio Colegiales y la sorpresa de los médicos fue total al encontrarse el cuadro que enfrenta. Los detalles.
3 feb 2026, 10:26
Peter Lanzani fue internado este lunes 2 de febrero al mediodía en el Sanatorio Colegiales tras sufrir una descompensación que encendió las alarmas.
Según lo que informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el actor llegó al centro médico acompañado por su novia. “Lo tuvieron que poner en una silla de ruedas, le sacaron sangre y le hicieron una batería de estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, indicó el periodista.
Además, TN Show detalló que el actor ingresó al centro médico con fiebre y fue trasladado en silla de ruedas. Los médicos pudieron estabilizar su cuadro y descartaron que se trate de una apendicitis.
Peter permanecería en observación. “Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, añadió Ochoa, quien llevó tranquilidad al aclarar que el cuadro está controlado y no hay riesgo.
Además, el panelista precisó que todo se habría desatado a raíz de una infección, por lo que en un primer momento la fiebre no cedía.
¿Quién es la pareja actual de Peter Lanzani?
En septiembre del año pasado, Peter Lanzani presentó a su nueva novia, Leila Ceballos, en la premier de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. El actor llegó al evento de la mano con la joven de 25 años que trabaja en marketing digital y relaciones públicas.
En febrero de 2025, el artista había disfrutado unas vacaciones en Bariloche junto a su pareja, quien compartió un video del viaje en su cuenta de TikTok.
Ceballos es una modelo de 25 años que se desempeña en el área de marketing digital y las relaciones públicas. Además, busca consolidarse como creadora de contenido.
En su cuenta de Instagram, donde tiene alrededor de 4 mil seguidores, comparte fotos de sus viajes y momentos de ocio con amigas. En TikTok, la joven cuenta con más de 12.000 seguidores.