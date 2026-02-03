Preocupantes detalles sobre Peter Lanzani y su salud tras ser internado de urgencia

Además, el panelista precisó que todo se habría desatado a raíz de una infección, por lo que en un primer momento la fiebre no cedía.

¿Quién es la pareja actual de Peter Lanzani?

En septiembre del año pasado, Peter Lanzani presentó a su nueva novia, Leila Ceballos, en la premier de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. El actor llegó al evento de la mano con la joven de 25 años que trabaja en marketing digital y relaciones públicas.

En febrero de 2025, el artista había disfrutado unas vacaciones en Bariloche junto a su pareja, quien compartió un video del viaje en su cuenta de TikTok.

Ceballos es una modelo de 25 años que se desempeña en el área de marketing digital y las relaciones públicas. Además, busca consolidarse como creadora de contenido.

En su cuenta de Instagram, donde tiene alrededor de 4 mil seguidores, comparte fotos de sus viajes y momentos de ocio con amigas. En TikTok, la joven cuenta con más de 12.000 seguidores.