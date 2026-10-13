Aristida, la vidente de los famosos, habló del vínculo de Valentín Yankelevich con su padre tras la muerte de Romina Yan: "Si ese dolor..."

Además, remarcó la importancia del acompañamiento: “No es fácil, pero con apoyo familiar y ayuda profesional se puede reparar”.

Sobre el vínculo de Valentín Yankelevich con su padre

Consultada sobre cómo podría repercutir el testimonio en las relaciones familiares, Aristida consideró que puede generar un fuerte impacto. “Cuando se habla de un dolor familiar tan grande, todos quedan tocados. Pero también puede servir para ordenar, para dejar de callar y para que otras personas entiendan que ante el dolor y el duelo hay que pedir ayuda”, señaló.

Su respuesta más contundente llegó cuando se refirió al futuro del vínculo de Valentín con su padre, Darío Giordano: “Hoy veo una relación muy difícil. La violencia y el maltrato nunca son una salida”.

Al hablar del duelo por la muerte de Romina Yan, insistió en la necesidad de buscar acompañamiento psicológico. “Si ese dolor no se trabaja, puede romper vínculos muy profundos”, opinó.

Por último, se refirió al desafío de Gustavo Yankelevich y Cris Morena al acompañar a sus nietos. Para la vidente, la clave es “seguir acompañando con amor, sin quedar atrapados en el dolor”.

“Gustavo ya fue un sostén muy importante, y eso puede ayudar a Valentín a terminar de sanar. Su testimonio también puede servir de ejemplo: cuando hay duelo, dolor o violencia, hay que buscar ayuda. La violencia no resuelve nada; empeora todo”, concluyó.