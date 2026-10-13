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Aristida, la vidente de los famosos, habló del vínculo de Valentín Yankelevich con su padre tras la muerte de Romina Yan: "Si ese dolor..."

La vidente analizó el momento que atraviesa el hijo de Romina Yan tras su testimonio y destacó el papel de sus hermanos y sus abuelos como sostén emocional.

13 oct 2026, 15:00
Aristida, la vidente de los famosos, habló del vínculo de Valentín Yankelevich con su padre tras la muerte de Romina Yan: Si ese dolor...

Aristida, la vidente de los famosos, habló del vínculo de Valentín Yankelevich con su padre tras la muerte de Romina Yan: "Si ese dolor..."

Aristida, la vidente de los famosos, habló del vínculo de Valentín Yankelevich con su padre tras la muerte de Romina Yan: Si ese dolor...

Aristida, la vidente de los famosos, habló del vínculo de Valentín Yankelevich con su padre tras la muerte de Romina Yan: "Si ese dolor..."

Luego de que Valentín Yankelevich relatara públicamente los episodios de violencia que, según su testimonio, sufrió durante su infancia, Aristida la Mística compartió su mirada sobre el presente del joven y los vínculos familiares que lo acompañan.

Al referirse al apoyo de sus hermanos y sus abuelos, la vidente dejó de lado las interpretaciones espirituales y puso el foco en la contención familiar: “Yo acá no siento algo espiritual o energético. Siento una familia que, más allá del dolor, pudo sostener”.

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En ese sentido, destacó especialmente a Gustavo Yankelevich. “Gustavo aparece como una figura muy fuerte de apoyo, de contención y de amor. Y sus hermanos también son parte de esa red que lo ayuda a seguir adelante”, expresó.

Para Aristida, la decisión de hablar puede representar un paso importante en el proceso personal de Valentín. “El hecho de haberlo contado ya muestra que está empezando a sacarlo de adentro. Cuando una persona puede hablar de algo tan doloroso, empieza otro camino”, sostuvo desde su interpretación.

Además, remarcó la importancia del acompañamiento: “No es fácil, pero con apoyo familiar y ayuda profesional se puede reparar”.

Sobre el vínculo de Valentín Yankelevich con su padre

Consultada sobre cómo podría repercutir el testimonio en las relaciones familiares, Aristida consideró que puede generar un fuerte impacto. “Cuando se habla de un dolor familiar tan grande, todos quedan tocados. Pero también puede servir para ordenar, para dejar de callar y para que otras personas entiendan que ante el dolor y el duelo hay que pedir ayuda”, señaló.

Su respuesta más contundente llegó cuando se refirió al futuro del vínculo de Valentín con su padre, Darío Giordano: “Hoy veo una relación muy difícil. La violencia y el maltrato nunca son una salida”.

Al hablar del duelo por la muerte de Romina Yan, insistió en la necesidad de buscar acompañamiento psicológico. “Si ese dolor no se trabaja, puede romper vínculos muy profundos”, opinó.

Por último, se refirió al desafío de Gustavo Yankelevich y Cris Morena al acompañar a sus nietos. Para la vidente, la clave es “seguir acompañando con amor, sin quedar atrapados en el dolor”.

“Gustavo ya fue un sostén muy importante, y eso puede ayudar a Valentín a terminar de sanar. Su testimonio también puede servir de ejemplo: cuando hay duelo, dolor o violencia, hay que buscar ayuda. La violencia no resuelve nada; empeora todo”, concluyó.

     

 

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