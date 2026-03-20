Aseguran que Andrea Del Boca entró disfrazada a un country tras su salida de Gran Hermano

La reunión, según Zaffora, duró alrededor de una hora y allí se habrían cerrado nuevos acuerdos: "Fiorebello la recibió, hablaron, arreglaron contrato, firmaron, todo perfecto, más plata, las condiciones son las mismas porque Andrea siente muy cuidada en la casa".

En cuanto a su regreso, el periodista dejó dos posibles fechas: "Uno es el que le dije a la Ubfal el lunes y otro es el miércoles. ¿Por qué el miércoles? La madre cumple años el martes".

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Cómo fue la polémica salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano

La inesperada salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un clima de incertidumbre y preocupación entre los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a debatir sobre las razones detrás de su partida.

En la emisión del jueves mostraron cómo la actriz debió abandonar el reality en medio de inquietudes por su salud, luego de que los controles médicos realizados no arrojaran resultados alentadores.

El episodio se desencadenó durante la tarde, cuando Del Boca volvió a medirse la presión con un tensiómetro, tal como había hecho en días anteriores. Esta vez, los valores no fueron los adecuados. Con gesto serio, decidió compartir la noticia primero con su grupo más cercano dentro de la casa (Yipio, Daniela De Lucía y Jenny Mavinga): “No me dieron bien los parámetros, así que tengo que salir para que me hagan estudios. Calculo que serán dos días”.

Más tarde, comunicó la situación al resto de sus compañeros, intentando transmitir calma: “Me avisaron que el estudio que se llevó el médico no dio bien, así que tengo que salir para hacerme estudios complementarios. Voy a volver para ganar el domingo el presupuesto”. Sin embargo, el momento más sensible ocurrió en la intimidad de la habitación, donde Andrea se quebró en lágrimas y recibió el abrazo de Pincoya antes de comenzar a preparar su valija.

Finalmente, entre despedidas cargadas de emoción, la actriz dejó la casa siguiendo el protocolo sanitario: con los ojos cubiertos, fue trasladada en ambulancia para realizarse estudios fuera del aislamiento. Aunque la versión oficial apunta a motivos médicos, en redes sociales surgió otra teoría: semanas atrás se había mencionado que su contrato era de un mes, lo que alimenta la duda sobre si su salida responde a cuestiones de salud o a un acuerdo previamente pactado. Por ahora, no hay certezas, solo especulaciones que mantienen abierta la incógnita.