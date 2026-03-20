Nick, el amigo de Ian Lucas, contó un detalle revelador de su vinculo con Evangelina Anderson

En relación a los rumores que circularon sobre Ian y su entorno en el reality culinario, el ex Gran Hermano fue prudente. “No lo vi llorar por Evangelina Anderson, me contó cosas de ella y del grupo, pero como estaba adentro de la casa hay varias cosas que no me enteré”, aclaró, y remarcó que nunca tuvo trato personal con ella.

Sobre la forma de ser de su amigo, no dudó: “Es una persona muy cariñosa, muy sentimental”. Y sumó una reflexión que marca la diferencia entre lo íntimo y lo mediático: “Para mí es una persona común, la gente lo ve como el ganador de MasterChef”. Esa dualidad, justamente, fue uno de los motivos por los que eligió competir sin apoyos externos.

Por último, Nick también habló del impacto que implica salir del reality y enfrentarse con la repercusión. “Salí hace tres días y estoy con el celular hace dos, así que muchas cosas no las sé”, contó. Además, reconoció que le sugirieron tomar distancia de las redes por una cuestión de bienestar emocional.

Nick, el último eliminado de GH - captura Intrusos

Qué tipo de amistad hay entre Ian Lucas y Nick Sícaro, el reciente eliminado de Gran Hermano

Recién salido de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Nick Sícaro comenzó a contar detalles de su vida fuera del reality y uno de los vínculos que más llamó la atención es el que mantiene con Ian Lucas. Lejos de tratarse de una relación superficial, lo que hay entre ellos es una amistad profunda, construida a lo largo de los años y consolidada tanto en lo personal como en lo profesional.

Se conocen desde hace más de una década: crecieron juntos, compartieron intereses desde chicos y forjaron un lazo que con el tiempo se volvió inquebrantable. Si bien el vínculo nació mucho antes, fue en 2019 cuando empezaron a trabajar codo a codo creando contenido para YouTube, lo que marcó un antes y un después en su relación.

Al año siguiente, en 2020, decidieron dar un paso más y mudarse juntos. Desde entonces, no solo convivieron, sino que también armaron un equipo de trabajo, viajaron a México y realizaron shows por distintos puntos de Latinoamérica durante más de dos años, fortaleciendo aún más esa conexión.

Nick Sícaro y Ian Lucas

Nick no duda en definirlo con palabras contundentes. “Es mi mejor amigo”, “es un hermano” y hasta “el amor de mi vida”, aclara, siempre en un sentido completamente platónico. En ese marco, también destaca el acompañamiento incondicional que recibió de Ian en los momentos más difíciles de su vida, así como en cada uno de sus proyectos.

Actualmente, mientras Nick comienza a reinsertarse en la vida cotidiana tras su salida del reality, Ian sigue siendo un pilar fundamental: lo apoya públicamente desde afuera y continúa ocupando un lugar central en su vida.

Así, lo que empezó como una amistad de juventud terminó convirtiéndose en un vínculo fraternal que trasciende lo personal y lo laboral, y que hoy queda expuesto ante el gran público tras el paso de Nick por la casa más famosa del país.