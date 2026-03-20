Murió Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda
Este viernes, se conoció la noticia que a los 86 años murió Chuck Norris, una de las grandes figuras del cine de acción y la televisión.
20 mar 2026, 11:00
Murió Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda
El mundo del espectáculo está de luto. A los 86 años murió Chuck Norris, una de las grandes figuras del cine de acción y la televisión. El actor se encontraba internado en una clínica de Hawaii desde este jueves, luego de haber sufrido una descompensación.
La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, expresaron.
En el mensaje, sus seres queridos eligieron recordar al actor desde un costado más íntimo y humano. “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, destacaron.
Además, subrayaron los valores que marcaron su vida: “Vivió siempre con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”.
En el tramo final del comunicado, la familia también dedicó unas palabras a los seguidores del actor: “Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que tuvo y por los momentos inolvidables que compartimos con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans significaban mucho. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”. Finalmente, pidieron respeto en este momento de dolor y privacidad.