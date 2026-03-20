Murió Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda

Además, subrayaron los valores que marcaron su vida: “Vivió siempre con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”.

En el tramo final del comunicado, la familia también dedicó unas palabras a los seguidores del actor: “Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que tuvo y por los momentos inolvidables que compartimos con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans significaban mucho. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”. Finalmente, pidieron respeto en este momento de dolor y privacidad.