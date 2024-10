Aseguran que Cecilia Insinga y Diego Brancatelli están separados: las reacciones de ambos

Esto fue tomado por los usuarios de redes que se encontraba separada de Brancatelli. Por este motivo, ambos se mostraron juntos en un video y enfrentaron los rumores que circularon.

"¿Qué hacés, Branca? Estamos mirando el partido", expresó Cecilia Insinga. Y el periodista comentó: "Estoy levantando la mesa, como todos los días... Porque vi un video tuyo donde decís que las mujeres hacen todo... y yo levanto la mesa, levanto a los nenes, les hago el desayuno, los llevo al colegio, hago las compras de la casa. A la tarde no estoy porque trabajo, por eso nos repartimos las tareas".

Y luego le recriminó: "Hiciste un video injurioso contra mí y ahí tomaron que nos separamos, que se rompió la relación, un escándalo. Todo por tu informe".

"¿A qué me dedico? Yo informo, doy datos. Vayan a ver el video, yo no lo edité", se defendió la periodista al aclarar que el video que se difundió en los últimos días estaba editado. "Te cortaron", señaló él.

Y luego la periodista remarcó: "No sé de donde sacaron que nos separamos. ¡Es porque no tenés anillo, Brancatelli mostrá las manos!", donde él comentó que no podía usar la alianza por un dolor en sus dedos.

"Crisis matrimonial tiraron, no lo puedo creer. Besos para todos, no nos separamos", cerró firme la cronista de TN.

Diego Brancatelli viajó a Miami con su familia y compartió tips para ahorrar: "Gasoleras"

Diego Brancatelli se tomó unos días de vacaciones y viajó con su familia a Miami, Estados Unidos. El periodista compartió en sus redes sociales varios tips para ahorrar algunos dólares.

El comunicador, que forma parte del equipo de Argenzuela, escribió en una de sus historias de Instagram: “Vacaciones gasoleras. Tip de ahorro: comprar comida y llevar a la playa, buscar parques con mesas y estacionamiento gratis”.

También reveló en uno de los videos que subió que conviene comprar comida hecha en el super. “Compré una carne espectacular desmechada, unos quesitos, fideos, papas fritas y pollos crocantes con ketchup. En total gasté 12 dólares”, contó.

Las publicaciones del conductor generaron diversas reacciones entre los usuarios, y algunos de ellos opinaron: “¿Cuántas veces al año tienen vacaciones? Se ve que en Argenzuela le va bien. Lo publican a propósito, para burlarse de todos. Después viene y tira merda al gobierno, como hacen todos los k”; “Con la nuestra” y “Nunca jamás vacaciones en la Argentina…el dólar los tientaaaaaa”.

Brancatelli, quizás, como respuesta a los mensajes negativos tiene escrito en su biografía: “Trabajo para viajar por el mundo en familia, aunque les moleste”.