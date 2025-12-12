El futuro de Fernanda Iglesias tras el sorpresivo final de Tarde o Temprano: "Me van a..."

"Me van a tener que fumar, así es la vida", agregó entre risas dejando en claro con este regreso al programa que aquella salida se dio en los mejores términos con todo el grupo de trabajo.

“Estoy muy feliz, pude darlo todo y desplegar todo lo que quería hacer, que es el periodismo. Me pude divertir, pude hacer chistes. Era como venir a hacer el programa como un grupo de amigos, me sentí cómoda todo el tiempo, muy cómoda", se despedía a fines de octubre Fernanda Iglesias de Puro Show, ciclo que volverá a abrirle las puertas dentro de poco.

Maria Belen Ludueña

La decisión de María Belén Ludueña y su futuro en El Trece

En Puro Show (El Trece) contaron que María Belén Ludueña se reunió con los directivos de El Trece y se decidió que a fin de año termine su programa Tarde o Temprano.

"Último momento. Esto acaba de ocurrir. Tiene que ver con Belén Ludueña. Pidió ella una reunión con las autoridades del canal y, finalmente, después de muchas charlas,decidió que a fin de año termina su programa", contó Pampito.

El conductor comentó que se llegó a un acuerdo entre las partes y que la animadora estaba preocupada en "no dejar colegada" a todo su equipo.

"Llegaron a un acuerdo con las autoridades del canal. Ella estaba pendiente de no dejar en banda a su equipo. Tiene muy buena onda con toda la gente con la que labura", precisó.

Y detalló sobre la fecha en que el ciclo dejará de salir al aire: "El programa termina en diciembre. A lo mejor se puede extender hasta enero, pero Belén decidió dar un paso al costado y dejar la conducción de Tarde o Temprano".

"Se va para dedicarse de lleno a su embarazo. Va a charlar con la gente del canal para analizar otros proyectos, pero ahora quiere disfrutar de lo que está viviendo a nivel personal", cerró Pampito sobre el constante diálogo de Belén Ludueña con las autoriades del canal de Constitución.