Aseguran que Diego Leuco y Sofía Martínez volvieron a apostar al amor: "Los enganchamos"

Como si eso fuera poco, en el programa mostraron imágenes que comprueban la noticia donde se puede ver al periodista parado en la calle donde se ubica la casa de Sofía.

“Ella ya le ha contando a su entorno que ya están volviendo a apostar al amor”, sumó el panelista dejando en claro que se trataba de algo serio y que ambos tienen intenciones de recomponer el vínculo.

Por último, recordó: “Cada vez que nos acercábamos a preguntar siempre eran esquivos con la prensa pero yo sabía que estaban hace un tiempo frecuentándose”.

Embed

Sofía Martínez compartió al aire un emocionante anuncio personal: "Arranca el proceso"

Sofía Martínez reveló en el programa radial de Perros de la calle (Urbana Play) el importante paso que dará para convertirse en un futuro en madre.

En el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la periodista deportiva compartió que comenzará un tratamiento para congelar óvulos. "Ya arranca el proceso", afirmó.

"Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos... Me encanta hacerlo colectivo. Bueno, este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos pero de este equipo", dijo con humor.

Meses atrás, Martínez había dicho al aire en presencia de una especialista en reproducción asistida: "Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que para una mujer, desde ahí tu momento de época reproductiva tiene una fecha límite y creo que se retrasaron un montón de cosas con respecto a tener tu propia familia".

"No dejan de estar esos objetivos, por lo menos en mi caso. Pero también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva", había manifestado. "Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra", había agregado.