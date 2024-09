La angustiante y dolorosa confesión de Sofi Martínez sobre la maternidad

"No dejan de estar esos objetivos, por lo menos en mi caso. Pero también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva", se sinceró al tiempo que planteó directa: "Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra".

Fue allí que Marisa Geller, la ginecóloga entrevistada en Perros de la calle, explicó que existe la posibilidad de congelar óvulos lo que permite "detener el paso del tiempo, no tener que estar pensando: 'Tengo que ser madre ya'. Te sacás una mochila enorme de encima si congelás óvulos y empezás a plantearte las cosas de distinta manera".

Las indirectas entre Diego Leuco y Sofía Martínez que despertaron rumores de reconciliación

Luego de dos años en pareja, Diego Leuco y Sofía Martínez anunciaron su separación definitiva en octubre del 2023, pero en hace algunos días tuvieron ciertos acercamientos que no pasaron inadvertidos y alertaron a todos sobre una posible vuelta.

Todo se dio en el marco de la celebración de los Premios Ídolo, donde la periodista estuvo como conductora del evento junto a Nicolás Occhiato y Leuco como parte de los presentes con una nominación.

Sofi Martínez Diego Leuco

Así las cosas cuando llegó la terna del periodista, Occhiato no dudó en romper el hielo y deslizó: “A alguno conocés de esta terna vos, ¿no?”. “Sí, a alguno puede ser, eh”, contestó ella con cierta ironía.

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que el conductor subió la apuesta y agregó: "¿Te gustó cómo le quedó el corte de pelo nuevo a Leuco? Viste que se hizo el fleco". "Sí, la verdad que me gustó mucho. Se sacó el jopo en realidad”, admitió Sofi.

Como si eso fuera poco, las cosas siguieron después de la fiesta, ya que Leuco tuvo un inesperado gesto con Sofía en sus redes sociales, y le dejó aplausos en los comentarios de la publicación que ella hizo para celebrar los premios.