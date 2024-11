Aseguran que el juez ordenó una pericia psiquiátrica tras el conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de todo el drama, Pochi de @gossipeame amplió información acerca de la situación judicial de la ex pareja y aseguró que el juez ordenó realizar una pericia psiquiátrica.

“Wanda no hizo ninguna denuncia por violencia de género y la llamada al 911 fue porque él no quería acatar el pedido de dejar el Chateau Libertador, a pedido de la Justicia”, comenzó diciendo la influencer.

Luego agregó: “Lo que consideró la Justicia es que él debía abandonar el domicilio porque, estando separados, ya no podían convivir bajo el mismo techo".

Finalmente, dio el dato clave y confirmó: "El juez hizo el pedido de una pericia psiquiátrica, supuestamente para esta semana".

pericia psiquiátrica Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara rompió el silencio tras los polémicos videos con Mauro Icardi: "Yo no hice..."

Después de que se conociera la denuncia que Wanda Nara le hizo a Mauro Icardi por violencia de género, la expareja compartió unos videos en los que se encontraban juntos y ahora la empresaria rompió el silencio en A la tarde (América TV).

"¿Qué pasó en Santa Bárbara? ¿Te hostigó Mauro?", le consultó el cronista del ciclo de Karina Mazzocco. "No pasó nada. Lo que vieron, me grabó", comenzó diciendo la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Y aclaró: "Lo único que quiero aclarar porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto... y quiero decirlo porque soy muy empática con las mujeres: yo no hice ninguna denuncia de violencia de género".

"Quiero aclararlo para que no confundan las cosas. Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro no estaría él con mis hijas que hace varios días que está ya", remarcó.

Además, explicó por qué lo sacó de la casa: "Porque hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades".