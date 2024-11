El mensaje picante que publicó Ángel de Brito sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Lo peor es..."

En su cuenta de Twitter, el periodista Ángel de Brito subió un mensaje picante sobre el video que compartió Mauro y dio su veredicto sobre este nuevo capítulo del Wandagate.

El conductor de LAM advirtió un detalle no menor en la grabación: el jugador no cuidó la imagen de su ex mujer, que siempre se muestra radiante en las redes y la TV.

"Lo peor es la foto que le saco", comentó Ángel al citar un tuit de Yanina Latorre. La angelita también se refirió a este nuevo capítulo del Wandagate.

"¿No era violento? ¿Qué pasó? La abogada quilombera no dijo que amenazaba a Wanda y que ella le tiene miedo?", fueron las palabras de la angelita, durísima con Wanda.

Wanda Nara subió otro dudoso video con una firme aclaración sobre Mauro Icardi: "Llegué a mi casa..."

Hace unos días explotó la noticia de la denuncia que Wanda Nara había realizado contra Mauro Icardi por violencia de género. Además, se conoció que la conductora de Telefe había pedido el desalojo del padre de sus hijas del Chateau Libertador.

Ahora, el jugador y la mediática vuelven a estar en todos los programas por una publicación en la redes sociales.

Mauro se volcó a su cuenta de Instagram y mostró que Wanda se presentó en la casa que tienen en el country Santa Bárbara, donde él está quedándose desde hace unos días. "Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?", expresó el futbolista en el posteo.

Más tarde, en DDM (América TV) compartieron al aire una historia que subió la conductora de Bake Off Famosos, en la cual aclara el motivo de su presencia en dicha propiedad.

En respuesta a lo que expuso Mauro Icardi en su Instagram, la mediática respondió con su versión de los hechos. "Con previo aviso a mis abogados, llegué a mi casa de forma voluntaria para buscar mis documentos y ropa de verano para viajar. No estaba sola", detalló.

En otro de sus posteos se observa al jugador sentado y su teléfono en la mesa, apoyado en una botella, grabando todos los movimientos de la madre de sus hijas en la propiedad.