Aseguran que Jennifer López y Ben Affleck están al borde del divorcio: los motivos

Si bien esta noticia fue de gran impacto, los fanáticos de la pareja venían armando sus especulaciones ya que la ausencia de Ben Affleck en el evento de la MET Gala levantó fuertes sospechas.

Jennifer López MET Gala

Y es que lo cierto, es que este año Jennifer tuvo un papel crucial en el evento ya que fue elegida como co-presienta de la gala y por esa razón todos esperaban el apoyo de su esposo en una fecha tan especial.

“Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, aseguró la fuente a In Touch.

Jennifer López Ben Affleck

La increíble cláusula sexual prematrimonial que Jennifer López le impuso a Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer López fueron pareja hace dos décadas, estuvieron a punto de casarse, pero de un día para el otro la relación se rompió. Lo cierto que en plena pandemia durante 2021, el actor y la cantante se reencontraron y volvieron a apostar al amor.

Y tras contar hace un par de semanas que el protagonista de 'Batman vs Superman' le propuso matrimonio -como hace 20 años- en el baño mientras estaba inmersa en la bañera cubierta de burbujas, ahora se filtró la increíble cláusula sexual que la morocha le hizo firmar al actor para llegar al altar.

Según los medios estadounidenses, se habría filtrado un acuerdo sexual prenupcial firmado por ambos en el que más allá de las cuestiones económicas lo que llamó poderosamente la atención fue una que se referiría a la cantidad de encuentros sexuales.

Tal parece que a partir de esta cláusula tan particular, Ben Affleck deberá mantener al menos cuatro encuentros sexuales por semana con su futura esposa. Con este acuerdo, según la prensa hollywoodense, la cantante y su pareja querrían evitar que se evapore la pasión y surjan así las infidelidades.