Escándalo: Camilota se mostró en un spa y la acusan de quedarse con la plata de Thiago Medina

Cuáles fueron los detalles más duros que contó Daniela Celis sobre la internación de Thiago Medina

Thiago Medina estuvo internado durante 28 días en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, tras sufrir un duro accidente en moto el pasado viernes 12 de septiembre, cuando impactó contra un auto.

Milagrosamente, luego de varios días en terapia intensiva, el exparticipante de Gran Hermano 2022 comenzó a mostrar signos de mejoría y, tras una recuperación paulatina, recibió el alta médica la semana anterior.

Daniela Celis habló sobre lo vivido en el programa Patria y Familia (Luzu TV), donde compartió los momentos más complicados que atravesó Thiago durante su prolongada hospitalización.

“Fueron 28 días de los cuales 21 estuvo en coma inducido, donde estaba su cuerpo pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, indicó Daniela.

“Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente", sumó la mamá de las gemelas Laia y Aimé.

Además, relató cómo fue el contacto con Raúl, el testigo que asistió a Thiago en el lugar del accidente: "Hablé con Raúl, cuenta que le apretaba fuerte la mano y le decía: ‘No me quiero morir, tengo dos hijas’. Me comuniqué con él y le agradecí en todos los idiomas”.

Y ahí Daniela explicó que la primera cirugía fue muy compleja, ya que el impacto afectó múltiples órganos vitales del cuerpo de Thiago.

“Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena”, señaló Pestañela.

También compartió cómo fue el momento en que lo vio consciente por primera vez: "Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”.

Durante ese tiempo, Daniela contó que recibió el apoyo constante de sus amigos más cercanos, quienes se turnaban para acompañarla en la rutina diaria: "Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos".

Por último, destacó el poder de la fe y el acompañamiento espiritual que recibió: "La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Estaba en mi casa con las dos nenas y mi mamá que es una persona grande”.