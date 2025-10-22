A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LLAMATIVO

El posteo de Gimena Accardi que generó preocupación por un detalle en sus ojos: qué le pasó

En medio de la sorpresa por la confirmación del romance de su ex Nico Vázquez con Dai Fernández, Gimena Accardi se mostró en las redes sociales despreocupada pero un detalle clave encendió las alarmas. Mirá.

22 oct 2025, 09:56
El posteo de Gimena Accardi que generó preocupación por un detalle en sus ojos: qué le pasó
El posteo de Gimena Accardi que generó preocupación por un detalle en sus ojos: qué le pasó

El posteo de Gimena Accardi que generó preocupación por un detalle en sus ojos: qué le pasó

A pocos días que de se oficializase la relación sentimental entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky que encarna nada menos que a Adrian, la mujer del icónico boxeador que compone el actor, su exesposa Gimena Accardi compartió un álbum de fotos en sus redes que causaron sensación entre sus más de cuatro millones de seguidores virtuales.

Lo cierto es que la actriz se ve radiante en el posteo. Con un look elegante y súper natural, bastaron pocas horas para que cosechase mas de 100 mil "me gusta" y una catarata de mensajes de apoyo y aliento, pero hubo uno que reparó en un detalle en la expresión de Accardi que claramente denota la inevitable angustia que vive post separación.

Leé también

El marcado gesto de Gimena Accardi que plantó dudas en su deseo para Nico Vázquez y Dai Fernández

El marcado gesto de Gimena Accardi que plantó dudas en su deseo para Nico Vázquez y Dai Fernández
Embed

Sin decir una sola palabra y con sólo tres emojis de radiantes estrellas, Gimena recibió el respaldo de los internautas con cariñosos mensajes, como “Del lado de Accardi siempre", “Te pedimos que te destaques, no que humilles Gimenaa", "Reina indiscutida" o “La mujer más bella de la Argentina, no hay debate”.

Claro que mientras que la mayoría no dudó en alentarla destacando sus fortalezas tras la reciente y polémica separación de Vázquez, hubo una usuaria que captó al instante la melancolía que traslucían sus ojos en la foto principal de la publicación: “Si los ojos son los espejos del alma, se notan tristes los tuyos, pero volverán a brillar preciosa Gime", comentó con respeto y cariño.

accardi

En tanto, si bien Accardi en ningún momento hizo referencia a la reciente relación de su ex, los usuarios tomaron su publicación como una manera de plantarse con elegancia. "Hablan tanto y el tiempo lo dice todo", le dejó escrito a modo de resumen del actual momento que transita la actriz.

posteo Gimena Accardi - ojos tristes

Qué dijo Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Hace unos días, Gimena Accardi rompió el silencio luego de que su expareja, Nico Vázquez, confirmara públicamente su relación con Dai Fernández.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (América TV), la actriz habló sin filtros sobre cómo atraviesa esta etapa de su vida, marcada por el cierre de un vínculo de casi dos décadas y la aparición de una nueva pareja en la vida del actor.

Con serenidad y honestidad, Accardi reconoció que no es fácil procesar este cambio, pero dejó en claro que prima el afecto y el respeto por quien fue su compañero durante 18 años. “Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él”, expresó con firmeza al ser consultada por Yanina Latorre.

Lejos de mostrar resentimiento, Gimena habló con empatía también de la actual novia de Vázquez. “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podés enamorar”, explicó, reconociendo que la cercanía y la amistad que unía a ambos pudo haberse transformado con el tiempo en un sentimiento más profundo.

Embed

Al ser consultada sobre el inicio de la relación entre Nico y Dai, Accardi aseguró que no tuvo sospechas previas y que confía en la sinceridad de ambos. “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora”, señaló entre risas, mostrando cierta ironía pero sin perder la cordialidad.

Finalmente, la actriz se tomó un momento para reflexionar sobre lo vivido y el cariño que todavía siente por su ex. “Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto”, concluyó.

Con palabras que reflejan madurez y respeto, Gimena Accardi demostró que el final de una historia no siempre implica rencor, sino también gratitud por lo compartido.

Gime Accardi y Nico Vázquez (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gimena Accardi Nicolás Vázquez Dai Fernández

Lo más visto