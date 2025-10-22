El posteo de Gimena Accardi que generó preocupación por un detalle en sus ojos: qué le pasó

accardi

En tanto, si bien Accardi en ningún momento hizo referencia a la reciente relación de su ex, los usuarios tomaron su publicación como una manera de plantarse con elegancia. "Hablan tanto y el tiempo lo dice todo", le dejó escrito a modo de resumen del actual momento que transita la actriz.

posteo Gimena Accardi - ojos tristes

Qué dijo Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Hace unos días, Gimena Accardi rompió el silencio luego de que su expareja, Nico Vázquez, confirmara públicamente su relación con Dai Fernández.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (América TV), la actriz habló sin filtros sobre cómo atraviesa esta etapa de su vida, marcada por el cierre de un vínculo de casi dos décadas y la aparición de una nueva pareja en la vida del actor.

Con serenidad y honestidad, Accardi reconoció que no es fácil procesar este cambio, pero dejó en claro que prima el afecto y el respeto por quien fue su compañero durante 18 años. “Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él”, expresó con firmeza al ser consultada por Yanina Latorre.

Lejos de mostrar resentimiento, Gimena habló con empatía también de la actual novia de Vázquez. “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podés enamorar”, explicó, reconociendo que la cercanía y la amistad que unía a ambos pudo haberse transformado con el tiempo en un sentimiento más profundo.

Al ser consultada sobre el inicio de la relación entre Nico y Dai, Accardi aseguró que no tuvo sospechas previas y que confía en la sinceridad de ambos. “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora”, señaló entre risas, mostrando cierta ironía pero sin perder la cordialidad.

Finalmente, la actriz se tomó un momento para reflexionar sobre lo vivido y el cariño que todavía siente por su ex. “Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto”, concluyó.

Con palabras que reflejan madurez y respeto, Gimena Accardi demostró que el final de una historia no siempre implica rencor, sino también gratitud por lo compartido.