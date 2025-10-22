El contundente descargo de Maxi el Brother tras romper sociedad con L-Gante: "Nos quieren..."

Y agregó: "Qué bueno poder acompañarte estos años y recorrer mucho camino juntos. Gracias por confiarme tu talento con el cual se marcó una generación y se hizo historia".

Luego, el ex manager del cantante se refirió al conflicto que llevó al fin de su sociedad: “Hoy nos toca tomar rumbos diferentes, pero siempre con el mismo propósito: ¡demostrar que se puede! La música nos va a seguir juntando, ¡ese siempre fue nuestro punto de encuentro!“.

Lejos de querer profundizar en detalles, remarcó que no pretende convertir esta separación laboral de L-Gante en una pelea mediática y señaló que hay personas que sí buscan la rispidez entre ellos.

“Hemos pasado muchos conflictos de todo tipo en los cuales estuvimos hombro a hombro y salimos vencedores, esta vez nos quieren enfrentados. ¡Lo único bueno es que los ojos no mienten! ¡Y no les vamos a dar de comer! Pero ahora no quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno”, aseguró Maxi el Brother.

maxi el brother respuesta a l-gante

El comunicado de L-Gante con los importantes cambios en su futuro artístico y la salida de su manager Maxi el Brother

El cantante de cumbia 420 comunicó el lunes 20 de octubre la salida de su histórico manager Maxi el Brother y una renovación total de su equipo de trabajo, decisión tomada por él mismo.

"Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso", indicó el artista en un posteo en Instagram ante sus más de 6 millones de seguidores.

Y remarcó sobre lo que viene: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".

"También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre, se viene una nueva etapa, y voy con todo", finalizó L-Gante su comunicado aclarando que cumplirá con los compromisos previstos para las próximas semanas asumidos anteriormente.