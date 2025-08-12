El primer viaje de Nicolás Cabré y Rufina tras el regreso de la niña desde Turquía: dónde fueron vistos

Viaje de Nicolás Cabre y Rufina a Córdoba 1

Qué dijo Nicolás Cabré luego de que Rufina volviera a la Argentina

Nicolás Cabré rompió el silencio tras el sorpresivo regreso de su hija Rufina a la Argentina, acompañada por sus hermanitos Magnolia y Amancio.

El retorno desde Turquía tomó a todos por sorpresa, ya que la niña se había mudado allí recientemente junto a la China Suárez y todo apuntaba a que permanecería hasta que comenzaran las clases. Sin embargo, la estadía se acortó y volvió antes de lo previsto.

Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), las razones estarían vinculadas a que extrañaba a su padre y quería compartir tiempo con él antes de iniciar el ciclo lectivo en septiembre. Fiel a su perfil reservado y conciliador, Cabré recibió a su hija con alegría y mucho cariño.

Durante el regreso de la nena al país, el actor dialogó con Agarrate Catalina (La Once Diez) y retomó las declaraciones que había hecho semanas atrás, cuando se confirmó que su hija se mudaría a Estambul: “Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”.

Además, también destacó las ventajas de la tecnología para acortar distancias y mantenerse presente en la vida de su hija: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".

Por otro lado, en la misma charla con Catalina Dlugi, el runner habló de su relación con Rocío Pardo y no escatimó halagos. Aseguró estar atravesando un gran momento personal: “Todos los días me voy a dormir riéndome, es un placer mi relación”. Y añadió: "Es lo que siempre soñé sin animarme a soñar. Y la admiro en lo profesional por eso nos animamos a encarar cosas juntos”.