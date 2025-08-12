A24.com

Encuentro familiar

El primer viaje de Nicolás Cabré y Rufina tras el regreso de la niña desde Turquía: dónde fueron vistos

Nicolás Cabré y su hija Rufina habrían compartido tiempo de calidad tras el sorpresivo regreso de la pequeña a la Argentina. El lugar que habrían elegido.

12 ago 2025, 21:39
Nicolás Cabré y su hija Rufina comenzaron a disfrutar de su tiempo juntos tras el regreso de Turquía a la Argentina de la pequeña y según trascendió, decidieron despejarse de Buenos Aires y pasar unos días en Córdoba, provincia de donde es oriunda Rocío Pardo, pareja del actor.

La vuelta de Rufina el viernes 8 de agosto sorprendió al mundo mediático, ya que nadie esperaba que, apenas unos días después de haber viajado a Europa con China Suárez y sus hermanos Amancio y Magnolia Vicuña, regresara tan pronto. Como mencionamos en estos días, el principal motivo fue que la pequeña extrañaba a su papá. Y al tener tiempo libre antes de que comiencen las clases en septiembre... no lo dudó.

Fuerte revelación sobre lo que intentó filtrar la China Suárez sobre Nicolás Cabré

Pochi de Gossipeame lanzó en Puro Show (El Trece) la información que le llegó: “Rufina se fue a Córdoba con Cabré, me dijeron que los vieron en el Aeropuerto de Córdoba”.

Por su parte, desestimando posibilidades de que se quede a vivir en Argentina, Pampito sumó: “La información que yo tengo es que lo de ella sigue en pie, va a vivir en Turquía, va a empezar las clases. Pero volvió porque decidieron que ella viajara para que esté un tiempito con su papá”.

Qué dijo Nicolás Cabré luego de que Rufina volviera a la Argentina

Nicolás Cabré rompió el silencio tras el sorpresivo regreso de su hija Rufina a la Argentina, acompañada por sus hermanitos Magnolia y Amancio.

El retorno desde Turquía tomó a todos por sorpresa, ya que la niña se había mudado allí recientemente junto a la China Suárez y todo apuntaba a que permanecería hasta que comenzaran las clases. Sin embargo, la estadía se acortó y volvió antes de lo previsto.

Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), las razones estarían vinculadas a que extrañaba a su padre y quería compartir tiempo con él antes de iniciar el ciclo lectivo en septiembre. Fiel a su perfil reservado y conciliador, Cabré recibió a su hija con alegría y mucho cariño.

Durante el regreso de la nena al país, el actor dialogó con Agarrate Catalina (La Once Diez) y retomó las declaraciones que había hecho semanas atrás, cuando se confirmó que su hija se mudaría a Estambul: “Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”.

Además, también destacó las ventajas de la tecnología para acortar distancias y mantenerse presente en la vida de su hija: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".

Por otro lado, en la misma charla con Catalina Dlugi, el runner habló de su relación con Rocío Pardo y no escatimó halagos. Aseguró estar atravesando un gran momento personal: “Todos los días me voy a dormir riéndome, es un placer mi relación”. Y añadió: "Es lo que siempre soñé sin animarme a soñar. Y la admiro en lo profesional por eso nos animamos a encarar cosas juntos”.

     

 

