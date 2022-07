Así está Martina, la hija de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein, que cumplió 9 años

srtina.jpg

Hace rato que Canosa no publicaba fotos de su intimidad, en el último tiempo sus redes solo eran para mostrar cuestiones de trabajo y política. En ese espacio tiene más de 700 mil seguidores.

Además, reveló cómo es la niña: "Es re coqueta. No le gusta repetir la ropa en la misma semana. Mi mamá bromea con que yo hacía lo mismo".

Martina nació el 24 de mayo de 2013 en la Trinidad de Palermo, mediante una cesárea. “Es la luz de mis ojos y la más mimada de la casa”, expresó Viviana sobre la niña.

Viviana Canosa analizó la crisis económica: "Nos vamos venezolando de a poco"

En su editorial de "Viviana con Vos", Viviana Canosa se refirió a la decisión del Ministerio de Educación de transmitir los partidos del Mundial en las aulas. Además, analizó la crisis económica en la que se encuentra el país.

"Bueno, ya está. ¿Algo más? Ayer la piquetera que decía que no era justo laburar, y ahora el ministro de Educación diciendo que los pibes tienen que ver el partido del Mundial. Listo, bajemos la persiana".

"Entre Baradel y este ministro impresentable no sé con quién quedarme. Ministro la escuela es para estudiar, los pibes cada vez están más brutos y usted quiere seguir perdiendo horas de clase. Ministro póngase la joggineta y vuelva a dar Gimnasia".

"Lo mismo piensa el Presidente, por eso pone de ministro de Educación al impresentable del profesor de gimnasia. Nunca en la historia argentina el ministro de Educación había sido profesor de gimnasia. Este Gobierno siempre se supera".

"La cultura del plan no es justa, hay que terminar con la idea de que se puede vivir sin trabajar, hay que volver a la cultura del laburo. Ahora van por el Salario Básico Universal, que es algo así como abolir el trabajo. Cuánto daño que hicieron los gerentes del pobrismo".

"Hablando de piqueteros, acá lo vemos a Grabois con el Papa. Viste que no falla, el Papa tiene fotos con todos los malos de la película. Si el malo es kirchnerista seguro que son amigos. ¿Qué pensará el Papa con la amenaza de Grabois que 'si no dan el salario básico universal hacen quilombo'? A Grabois le chupan un huevo los pobres".

"Te lo venimos contando, nos vamos venezolando de a poco, cada día estamos más parecidos. Hoy fui al super y ya no había café. Nos estamos acostumbrando a convivir con un dólar a casi 300 pesos y con desabastecimiento de cada vez más productos".