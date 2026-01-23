El casamiento de una famosa conductora que sorprendió al aire de América Noticias: el video

Además, Rolando estuvo presente en la celebración y fue testigo directo del gran momento. El conductor no solo acompañó a la flamante casada en una jornada cargada de emoción, sino que también se permitió un momento distendido: posó para fotos junto a ella, dejando registro del clima festivo y la buena sintonía que se vive puertas adentro del noticiero.

Las fotos del casamiento de Soledad Larghi y Luciano Vitullo

Minutos después de que sus dos compañeros revelaran su paso por el Registro Civil junto a Luciano Vitullo, Soledad Larghi recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir algunas postales de la ceremonia.

Entre las fotos que publicó en sus historias, se destaca una en la que aparece abrazada a su pareja tras dar el “sí”, rodeada de familiares y amigos íntimos. Incluso, Larghi también subió una imagen familiar en la que posa junto al periodista y su pequeño, Dante.

