El casamiento de una famosa conductora que sorprendió al aire de América Noticias: el video
En América Noticias sorprendieron al revelar el casamiento de una reconocida periodista de la señal, una noticia que tomó desprevenidos a sus compañeros.
23 ene 2026, 21:24
El casamiento de una famosa conductora que sorprendió al aire de América Noticias: el video
Daniel Ambrosino se puso en modo enigmático en pleno América Noticias y sorprendió al anunciar el casamiento de una reconocida figura de América TV. Fiel a su estilo, lanzó pistas al aire mientras Rolando Graña, conductor del noticiero, y Javier Díaz se sumaban al juego intentando descifrar de quién se trataba.
El clima de intriga se sostuvo durante varios minutos, hasta que finalmente se develó el misterio. La protagonista era nada menos que Soledad Larghi, también conductora del ciclo, quien dio el “sí” este 23 de enero por civil. Cabe aclarar, que los periodistas ya estaban enterados de esta ceremonia.
"Estaba odiada al casamiento. No quería saber nada", dijo Ambrosino sobre como cambió de parecer Soledad.
La periodista se casó con Luciano Vitullo, en una ceremonia que se mantuvo con total bajo perfil y que tomó por sorpresa a muchos. El anuncio, espontáneo y celebrado al aire, se convirtió en uno de los momentos más distendidos y emotivos de la jornada en la pantalla.
Además, Rolando estuvo presente en la celebración y fue testigo directo del gran momento. El conductor no solo acompañó a la flamante casada en una jornada cargada de emoción, sino que también se permitió un momento distendido: posó para fotos junto a ella, dejando registro del clima festivo y la buena sintonía que se vive puertas adentro del noticiero.
Embed
Las fotos del casamiento de Soledad Larghi y Luciano Vitullo
Minutos después de que sus dos compañeros revelaran su paso por el Registro Civil junto a Luciano Vitullo, Soledad Larghi recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir algunas postales de la ceremonia.
Entre las fotos que publicó en sus historias, se destaca una en la que aparece abrazada a su pareja tras dar el “sí”, rodeada de familiares y amigos íntimos. Incluso, Larghi también subió una imagen familiar en la que posa junto al periodista y su pequeño, Dante.