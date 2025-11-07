Pampita habló de la complicada situación de Marcelo Tinelli y fue tajante: "Sus problemas..."

Ahí el cronista Santiago Riva Roy: “Viste que muchos como esperaron este momento para patearlo en el piso y atacarlo, y según siente Marcelo hay algunos que hablan con 'saña'. ¿Vos tenés una mirada piadosa?”.

Y la modelo mantuvo su posición de no entrar en detalles: “No tengo de dónde juzgar a nadie, imaginate. No lo hago con mis íntimos ni más queridos, menos con gente que me dio trabajo. Así que no me corresponde juzgar cómo administró sus finanzas”, señaló.

Sobre el final, consultada sobre qué sintió por lo expuesto por Juanita Tinelli en su fuerte posteo de Instagram que destapó el escándalo, Pampita cerró: “No sé, son temas íntimos y familiares. No me quiero meter".

Embed

El desesperado mensaje de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli y la picante acusación de Cande

Desde su cuenta en Instagram, Soledad Aquino se mostró reflexiva y profundamente angustiada sobre el díficil momento que vive el conductor Marcelo Tinelli en medio de una fuerte interna familiar.

Junto a una imagen de hace varias décadas cuando estaban en pareja junto a sus dos hijas, la madre de Micaela y Candelaria le pidió que salga de manera urgente de la exposición mediática que alcanzó este tema.

"Creo Marce querido... Que esto tiene tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida", comenzó su movilizante posteo en redes Soledad Aquino.

Y agregó a corazón abierto: "Deseo que disfrutes, sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy muy mala y enferma besos, te quiero con mi corazón".

Al pie de la imagen familiar que subió, Aquino agregó preocupada por el presente de su ex: "Te adoro Marce, salí ya de esta locura mediática, te lo suplico"

Entre tantos comentarios que recibió la sentida publicación se destacó el de su hija, Candelaria Tinelli, quien la bancó a pleno y aprovechó para tirarle un fuerte palito a las otras ex importantes en la vida de su padre como Paula Robles y Guillermina Valdés.

"La única ex que no se quedó con nada, y aún así lo sigue apoyando. sos única mamá", lanzó picante Cande, reavivando aún más la terrible interna familiar que atraviesa el animador.

soledad aquino posteo apoyo a marcelo tinelli conflicto familiar