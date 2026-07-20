Wanda Nara explotó por un comentario de Gustavo Méndez y lo cruzó con todo: "Es feo que trates de mufa a..."

"Reyna Wanda! ¡No te rebajes con ese tipo!", comentó un usuario. A lo que ella argumentó: "Es que traté de mufa a alguien me parece grave. Repito yo estuve en la final de Qatar. Y solo viajé a esa final. Mufa es alguien que tira mala onda y el único que tira mala onda es él".

En ese sentido, Wanda Nara agregó: "No creo que lo diga por mí que viaje solo a ver la final de Qatar. Pero nadie de los que fueron hoy merecen su comentario de mierda".

El panelista de La mañana con Moria (El Trece) no dejó pasar ese comentario y le advirtió que le iniciará una demanda: "Te pusiste el poncho sola. Nadie te nombró. ¿Te crees que sos la única que viajaste solo a la final? Te va a llegar una querella de mi abogado por calumnias e injurias porque no tengo ninguna causa penal de nada. Nos vemos en Tribunales después de la Feria".

El drama que vivió Wanda Nara en plena final del Mundial 2026

Wanda Nara recibió la noticia de que habían robado su casa en Milán mientras se encontraba en la final del Mundial 2026 y contó el dramático momento en sus redes.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora en sus redes sociales.

Luego, agradeció el trabajo de las autoridades al señalar: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Por último, Wanda explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está organizando su regreso. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.