Wanda Nara explotó por un comentario de Gustavo Méndez y lo cruzó con todo: "Es feo que trates de mufa a..."

Wanda Nara y Gustavo Méndez protagonizaron un terrible cruce en las redes sociales que se dio en el marco de la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey entre Argentina y España.
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El periodista Gustavo Méndez lanzó un picante mensaje en las redes por la final del Mundial 2026 que Wanda Nara no dejó pasar y se dijeron de todo.
Wanda Nara y Gustavo Méndez protagonizaron un terrible cruce en las redes sociales que se dio en el marco de la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey entre Argentina y España.
El periodista compartió un picante mensaje en su cuenta en X que la conductora tomó como un palito directo hacia ella después de algunos cruces públicos que tuvieron en el último tiempo y se dio un tenso ida y vuelta entre los dos.
"Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?", planteó el periodista después de terminado el partido.
Lo cierto es que al observar esto, la conductora de MasterChef Celebrity fue durísima en su respuesta: "No sé de quién hablas bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mi no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mi. Habla de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenes por contrabando de tecnología y evasión fiscal. ¿O no existís y tus causas no importan?".
"Reyna Wanda! ¡No te rebajes con ese tipo!", comentó un usuario. A lo que ella argumentó: "Es que traté de mufa a alguien me parece grave. Repito yo estuve en la final de Qatar. Y solo viajé a esa final. Mufa es alguien que tira mala onda y el único que tira mala onda es él".
En ese sentido, Wanda Nara agregó: "No creo que lo diga por mí que viaje solo a ver la final de Qatar. Pero nadie de los que fueron hoy merecen su comentario de mierda".
El panelista de La mañana con Moria (El Trece) no dejó pasar ese comentario y le advirtió que le iniciará una demanda: "Te pusiste el poncho sola. Nadie te nombró. ¿Te crees que sos la única que viajaste solo a la final? Te va a llegar una querella de mi abogado por calumnias e injurias porque no tengo ninguna causa penal de nada. Nos vemos en Tribunales después de la Feria".
Wanda Nara recibió la noticia de que habían robado su casa en Milán mientras se encontraba en la final del Mundial 2026 y contó el dramático momento en sus redes.
"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora en sus redes sociales.
Luego, agradeció el trabajo de las autoridades al señalar: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".
Por último, Wanda explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está organizando su regreso. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.