Así fue el reencuentro de Marcos Camino con Cacho Deicas de Los Palmeras tras el conflicto

Los Palmeras se presentaron el sábado en el programa Pasión, América Tv, y Marcela Baños le preguntó a Camino por la situación con Cacho Deicas y cómo fue el reencuentro que tuvieron.

"Estamos trabajando sin Cacho porque ha tenido un ACV ya es de público conocimiento, nos estamos dedicando a él y estamos esperando que se recupere para que pronto esté en los escenarios con todos nosotros como es el deseo más grande de él", indicó Marcos Camino.

Embed

"¿Existió una reconciliación?", le consultó la conductora. Y el músico explicó: "Por supuesto que no, para que haya una reconciliación primero tiene que haber una pela o discusión y en este caso no fue así".

"Entre nosotros no hubo nunca una división de ningún tipo, hubo un mal entendido por junas declaraciones mías pero nosotros nunca estuvimos peleados, es más estuve en su casa con su familia", continuó Marcos con la voz quebrada de la emoción.

Y sobre el reencuentro con el cantante, comentó: "Me llenó de lágrimas encontrarme nuevamente con él. Nos dimos un abrazo muy fuerte de muchos minutos y hablamos en un ambiente de lo mejor".

"Nunca hubo nada y las veces que hubo éramos un matrimonio nosotros, cuando tuvimos diferencias las hablábamos y siempre se arregló. Gracias a la gente que nos apoya sin la presencia de él, que sigue con las rehabilitaciones necesarias y en poco tiempo seguramente lo vamos a tener con nosotros", cerró el músico.

marcos camino los palmeraas.jpg

Cacho Deicas de Los Palmeras reapareció tras su ACV y habló del conflicto con la banda

En las últimas horas los fanáticos de Los Palmeras se alegraron al ver a Cacho Deicas, su histórico vocalista, reaparecer desde sus redes sociales para agradecer los innumerables saludos por su cumpleaños 73 luego de su obligada internación por el ACV que sufrió recientemente, lo que desencadenó un inesperado conflicto con sus compañeros de la mítica banda musical.

Lo cierto es que ante tantas demostraciones de cariño, Deicas no pudo más que compartir un video en su cuenta personal de Instagram.

"Queridos amigos, quiero agradecerles por este medio todos los saludos y bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos", expresó agradecido en medio de los rumores de su partida de Los Palmeras, tras ser reemplazado por estos días.

Embed

En tanto, a lo largo del martes, Cacho fue agradeciendo cada saludo desde sus Instagram Stories, donde llamó la atención que varios de los mensajes que republicó lo mencionaron como "la voz oficial de Los Palmeras", lo que haría pensar que Deicas podría regresar a la banda tras el conflicto con Mario Camino, la otra cabeza de la agrupación musical.

En tanto, desde la cuenta oficial de Instagram de Los Palmeras también lo saludaron con una postal suya que lo muestra en el escenario cantando, si bien por estos días fue reemplazado por Pablo López en las fechas ya comprometidas.

"¡Feliz cumpleaños Cacho Deicas! Con todo nuestro cariño, te deseamos una pronta y completa recuperación", fue el mensaje recomponedor al que se sumaron incontables figuras del ambiente como Soledad Pastorutti o el Chaqueño Palavecino.