Así fue la nominación de Romina Uhrig en su regreso a Gran Hermano

Luego de 24 horas dentro de la casa más famosa del país, Romina fue llamada al confesionario e hizo su nominación correspondiente con los votos negativos y positivos.

“No lo hago ni por juego ni por lo que vi afuera sino porque ayer y hoy que estuve acá. La verdad me trataron todos muy bien, son divinos todos pero bueno. Para colmo ayudaron todos...”, aseguró al comienzo.

Nominación Romina Uhrig

Acto seguido, comenzó con la nominación y le dio 2 votos negativos a Virginia. “Es con que la que menos hablé y por ahí a los chicos los noto distintos, más entusiasmados y con más ganas. A ella la noto como que si se ve le da igual”, fueron sus motivos.

Después de un rato de pensar, le dio el ultimo votó negativo a Manzana y se excusó en que tampoco tuvieron mucho diálogo. De esta manera, comenzó con los votos positivos y le dio 2 votos a Rosina Beltrán y 1 para Agostina Spinelli.

“Ya Rosi me caía bien de afuera, me parece divina, tiene una luz que me hace acordar mucho a las chicas. Agos, al contrario, capaz afuera mucho no me gustaba y la verdad que acá me llevo de diez. Creo que si hubiese estado en la casa hubiese sido con la que hubiera estado acá adentro, divina”, argumentó.

La filosa frase de Romina Uhrig a Furia que generó revuelo en la casa de Gran Hermano

Fue toda una revolución el ingreso de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) el martes por la noche. Lo cierto es que la producción eligió a la cuarta finalista de la edición anterior para guiar a los actuales participantes en lo referente al orden, la limpieza, la comida y el respeto entre ellos, dadas las constantes y fuertes peleas entre ellos, donde Furia es una de las más impulsivas.

Así, en medio de una de las primeras charlas, mate de por medio, Uhrig definió a Juliana "Furia" Scaglione haciéndola poner colorada, aunque inmediatamente le respondió fiel a su estilo directo y a los gritos, para referirse a su relación con sus compañeros con los que compite.

"No te conozco mucho, te estoy viendo ahora y creo que te pones esa coraza de mala, de Furia y sos buena... Mirá se pone colorada... No sé que te habrá pasado en tu vida, tiene que ver mucho cuando uno quiere mostrar esa dureza, esa firmeza, ese enojo porque algo pasa..." fue concretamente el comentario que primeramente conmovió a la jugadora.

Romina Uhrig con los participantes de GH 2023.jpg

Pero de inmediato, Furia expuso contundente: "No viene por ahí, yo soy un ser re piola. Pero si me venís a atacar me defiendo. Y mi defensa es tan violenta, o como se quede, que asusta. Entonces no me jodas, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Es porque querés cámara, amigo...", refiriéndose claramente a sus competidores.

Y cuando Romina intentó aclararle que esto solamente es un juego, Furia agregó arremetió: "Dejate de joder, después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario a decir que les estoy por pegar. Te hacen toda una cama eh... acá no es joda. Entonces, si me venís a atacar, me voy a defender. Yo tengo mis por qué, no grito porque tengo ganas. Vienen a buscarme, literal".

"Se ve que soy una jugadora bastante fuerte, en su cerebro, que lo piensan y dicen 'a esta no la sacamos más' y bueno, te va a costar un poco. Capaz que la semana que viene me voy pero por lo menos yo te la voy a disfrutar. Y si te gusta que disfrute, o te recontra molesta, y... voy a ver tu cara de envidia, amigo, porque yo la voy a disfrutar acá igual. No me importa", concluyó contundente dejando casi sin palabras a Uhrig.