Camila Lattanzio fulminó a Romina Uhrig tras sus dichos en Gran Hermano: "Resentida"

"Me acuerdo cuando entró Cami, no me gusta hacer diferencias, ella no tuvo la culpa de entrar después. Ahora si hace maldad soy la peor, cuando yo vi que empezó a hacer maldad dije... 'yo soy buena y todo' pero ahí no", lanzó Uhrig.

Lattanzio, ni lerda ni perezosa, usó sus redes sociales para responderle a la ex del intendente Walter Festa. "Me encanta porque Romina entró a la casa para ensuciarme y decir cualquier gilada. De las personas que entraron a GH fui de las que menos habló del otro y siempre aporté a la casa", comenzó diciendo enojada.

"Tanto para limpiar como en lo que sea. A Alfa nunca lo quise separar de ella sino que él se apegó a mí y era la única persona que dio lugar a conocerme. Ahora quieren hacer como que no existí. Todos vimos como fueron las cosas y no sé por qué tan resentida si supuestamente había quedado la mejor", disparó.

Más adelante, en otras historias de Instagram, la cantante compartió un video de Romina en el que decía que ella "se fumaba cinco paquetes por día", para ejemplificar las distintas peleas que hubo en esa edición de Gran Hermano.

Acto seguido, Lattanzio, remarcó: "¿Cinco paquetes por día? De pedo me fumo uno. Y en la casa te dan máximo dos por semana. ¿Qué le pasaba que no podía dejar de hablar de mí? A ver si le da a la producción meterme así en dos días, sin hablar de nadie, te revoluciono la casa y seguro aporto más".

Camila Lattanzio contó que intentaron secuestrarla en un Uber: "Una de las situaciones más feas de mi vida"

La ex Gran Hermano, Camila Lattanzio, usó sus redes sociales para contar una terrible situación que vivió en un viaje de Uber.

"Hace un rato pasé una de las situaciones más feas de mi vida. Recién caigo de la situación pero me intentaron secuestrar en un Uber", comenzó diciendo en una historia de Instagram.

Acto seguido, detalló: "Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir".

"Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre pero en una de esas podía salir mal. No tenía batería y la única opción fue tirarme prácticamente del auto. Ya estoy bien pero ahora tengo miedo hasta de estar sola", expresó la rubia.