Así fueron las últimas horas de Silvina Luna en su lucha por vivir

Había ingresado el 14 de junio por una bacteria y en las últimas semanas las noticias parecían esperanzadoras cuando lograron sacarle la respiración mecánica. Sin embargo, tuvo recaída luego de contraer Covid-19 y su cuadro se torno cada vez más complicado.

"Está muy débil. En estas horas, le apareció otra bacteria así que es bastante complicado el tema. Quería aclarar esto porque estos días se estuvieron diciendo muchas cosas que, lamentablemente, no son ciertas. Silvina no está mejor y su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior", comunicaba ayer por la noche Ángel de Brito en LAM.

“Los médicos están haciendo todo lo posible pero, a veces, no alcanza. En su momento, habíamos dicho que era un riesgo volver a intubarla porque cualquier cánula que le ponen, todo puede provocar una infección nueva y es sumar más conflictos de salud a lo que ya tiene”, agregó.

Tras una larga lucha por una hipercalcemia y una insuficiencia renal que serían consecuencia de intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki, su corazón no logró resistir más de tres horas sin asistencia respiratoria. "Ese deterioro no sólo fue por dentro sino también externo (las uñas, el pelo) porque te va debilitando físicamente y eso afecto a todo, no sólo a la calcemia que tenía en los riñones", expresó Karina Iavícoli en Intrusos al conocer la noticia.

Murió Silvina Luna a los 43 años y tras 80 días de internación

Silvina Luna en las últimas horas había vuelto despertar la preocupación tras su deterioro en su salud y, lamentablemente, este jueves en horas de la tarde se supo que murió a los 43 años y tras 80 días de internación.

La modelo se encontraba internada en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, y a pesar de que había mostrado una leve mejoría, y que superó el COVID-19 que se le fue detectado recientemente, habían revelado anoche noticias no muy alentadoras.

“Silvina ya no está más con nosotros”, dijo Flor de la V al aire de Intrusos (América TV), a las 13:48 del jueves al mediodía. Con gran dolor, la conductora confirmó la noticia luego de hablar con Fernando Burlando, el abogado de la modelo.

El fallecimiento de Silvina Luna causó gran impacto entre sus amistades, sus seguidores y la comunidad artística, que desde que se supo la gravedad de su cuadro convocaron a reiteradas cadenas de oración.