Así reaccionó Roberto García Moritán tras la polémica por el video de Anita en una lancha sin chaleco salvavidas

El posteo fue acompañado por una imagen en la que se lo ve abrazando a su hija, en una clara señal de protección y afecto, reforzando el mensaje de cuidado y responsabilidad. La publicación tuvo una buena recepción entre sus seguidores, quienes valoraron la autocrítica y la predisposición a escuchar las advertencias.

La reacción del marido de Pampita dejó en evidencia, una vez más, el rol activo que tienen las redes sociales cuando se trata de la exposición de figuras públicas y, sobre todo, de temas sensibles vinculados al bienestar infantil. También mostró cómo la comunidad digital puede funcionar como un espacio de alerta y acompañamiento.

Cabe recordar que tanto García Moritán como Ardohain suelen compartir distintos momentos de su vida familiar, viajes y celebraciones, generando un fuerte vínculo con sus seguidores. Esa cercanía, sin embargo, también implica quedar expuestos a la mirada atenta —y muchas veces crítica— del público, especialmente cuando se trata del cuidado de los más chicos.

Cuál fue la sorpresiva confesión de Roberto García Moritán sobre el contrato que firmó con Pampita

A mediados de enero, Roberto García Moritán sorprendió a todos al confirmar un dato que desde hace tiempo circulaba en los pasillos del espectáculo, pero nunca había sido confirmado por sus protagonistas: antes de dar el “sí” con Carolina Pampita Ardohain, ambos firmaron un contrato prenupcial. La revelación la hizo el propio economista en Polémica en el Bar, el clásico ciclo de América TV que actualmente conduce Mariano Iúdica, donde se refirió sin vueltas a las versiones que rodearon su matrimonio y posterior separación de la modelo.

El exfuncionario del Gobierno porteño decidió romper el silencio luego de que trascendieran especulaciones sobre los acuerdos económicos que habrían acompañado la relación. En ese contexto, Silvina Escudero fue directa al hueso y le consultó por la existencia de un documento legal previo al casamiento. Sin rodeos ni evasivas, Moritán respondió con franqueza: “Firmé el prenupcial”. De esta manera, el invitado terminó por confirmar lo que desde 2019 se comentaba en distintos programas y portales, desde los inicios de su historia de amor con Pampita.

Durante la charla, Moritán explicó que este acuerdo fue clave para que el proceso de divorcio se resolviera de manera rápida y sin mayores complicaciones. Según relató, la separación legal se concretó de forma ágil gracias a la previsión que ambos tuvieron antes de pasar por el registro civil. Incluso, el propio invitado definió el trámite como un divorcio “medio exprés”, una apreciación que fue reforzada por Escudero, quien acotó: “Y eso soluciona y resuelve la incomodidad”.

El clima distendido del programa dio lugar también a algunas intervenciones picantes. Chiche Gelblung lanzó una pregunta punzante que buscó incomodar al exmarido de la conductora: “¿No te hizo participar de nada? ¿Te dejó afuera?”. Ante ese planteo, Luis Ventura salió al cruce para descomprimir la situación y defender a Moritán. “No le cagues la vida. Él tiene la mente limpia y vos le querés meter la ficha”, disparó el presidente de APTRA, generando risas y aplausos en el estudio.

Finalmente, el empresario detalló que la iniciativa de firmar el prenupcial partió de Pampita en los meses previos a la boda. Lejos de mostrar resistencia, aseguró que lo evaluaron juntos y que coincidieron en que era lo más conveniente para ambos. “Lo conversamos y me pareció una buena idea”, afirmó con serenidad, dejando en claro que aceptó la condición planteada por Ardohain con el objetivo de resguardar el patrimonio personal de cada uno y evitar conflictos a futuro.