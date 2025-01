Así reaccionó Wanda Nara ante el blanqueo del romance de Mauro Icardi y La China Suárez

“Hoy todo el mundo se pregunta cómo está Wanda después del blanqueo. Aunque no lo crean, Wanda está súper tranquila”, indicó sobre la actitud de la conductora de Telefe.

Y añadió: “Wanda ya sabía que en cualquier momento se venía la foto juntos, ya lo veía venir. Lo que ella dice es ‘agradezco que este con La China antes de que este chico tome una decisión fatla por la cantidad de cosas que me ha dicho. Lo he visto tirado en una cama. Agradezco para que no tome otra decisión’”.

“Ojalá que esté con La China por amor y no por venganza”, intervino Carmen Barbieri, y eso llevó a Berardi a recordar que Wanda publicó hace algunas semanas varias amenazas por parte de Icardi, siendo el estar con la actriz una de ellas.

China Suarez Mauro Icardi 2025.jpg

La confirmación del noviazgo de Mauro Icardi con la China Suárez revolucionó al mundo del espectáculo y causó infinidad de comentarios en las redes sociales, tanto de figuras famosas como no.

Entre tanto debate, una de las oponentes más resonante fue la del periodista Ángel de Brito que apuntó fuerte contra la actriz y expuso en las redes lo que más lo incomodaba de toda la situación.

“La esencia no cambia. De Tobal a Pampita y a Wanda”, comenzó escribiendo remarcando el pasado de la China, y los escándalos similares que tuvo con otras famosas y sus esposos.

Luego, defendió su profesión y visiblemente indignado continuó: “Los caraduras acusan a los periodistas, cuando son ellos los que exponen sus mierdas todo el tiempo”.

Por último, opinó de los manejos que tuvieron el futbolista y la actriz de involucrar a sus hijos a la hora de exponer su relación. “Lo peor de todo, usan a menores inocentes”, finalizó.