Así se retiraba Tamara Pettinato y su novio tras hablar sobre el escándalo con Alberto Fernández: las imágenes

En otro video, Tamara Pettinato aparece igual en el despacho del ex jefe de Estado escribiendo una carta de amor a Alberto Fernández.

Lo cierto es que tras esa imagen de Tamara en Comodoro Rivadavia que se conoció hace unos días, se conocieron las primeras fotos de la periodista con su novio José Glinski tras el escándalo.

Pettinato era esperada por periodistas y camarógrafos a la salida del streaming Blender donde habló de los escandalosos videos con Fernández por primera vez pero evitó dar declaraciones al respecto y se retiró en el auto manejado por el diputado nacional por Chubut.

Antes de irse, Tamara en un momento se tapó su rostro con sus manos para tratar de no ser más alcanzada por los flashes ante la presencia de la prensa.

Tras conocerse los escandalosos videos con Alberto Fernández, el novio de Tamara Pettinato la bancó desde las redes sociales al compartir el descargo de la panelista y agregó dos emojis: un corazón y un brazo en gesto de fuerza.

Apareció un video de Tamara Pettinato que la condena en medio del escándalo

Tamara Pettinato está en boca de todos por el video donde aparece en el despacho presidencial de la Casa Rosada, donde almorzó con Alberto Fernández, quien por entonces estaba en pleno ejercicio de sus funciones.

En la grabación hay una charla picante entre ellos, que deja inferir que había un vínculo que era más que una simple amistad.

En las últimas horas, en las redes sociales, se hizo viral otro video que también tiene a Tamara Pettinato como protagonista. Es un material de archivo cuando la panelista era parte del equipo de Intrusos.

En el fragmento, la hija de Roberto Pettinato cuestionaba a la ex Gran Hermano Rocío Gancedo, que aspiraba a lanzarse como candidata.

"¿Con cuál de todos te acostas, Rocío?", le dice Tamara a la rubia en este recorte del ciclo de espectáculos. "Me parece que le estás faltando el respeto a mis compañeros. Y, en todo caso, con quién me cuesto o quién no, no es un tema tuyo. Salvo que tengas un interés en mí", le responde la ex GH.

"No, no sos mi estilo", le contesta la panelista.