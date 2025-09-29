El dato clave que reveló Santiago del Moro y da un giro total en el nuevo Gran Hermano Generación Dorada

“No vamos a dar los nombres todavía, pero por ejemplo algunos ex participantes de otras ediciones podrían estar. Hace un rato ustedes nombraron a Milett Figueroa (ex de Marcelo Tinelli) y yo creo que sería bárbara para el programa”, señaló el conductor como un claro ejemplo de que lo será la nueva edición del reality y qué famosos se podrían incorporar.

Además, adelantó que se enteró recientemente de un nombre muy famoso a nivel internacional que tendría intenciones de sumarse al programa: “Me acaban de decir ayer que ya hay una figura Latinoamericana que está interesada en formar parte”, confesó con cautela.

Pese a que podrán ingresar personas conocidas, el conductor aclaró que las reglas de juego se mantendrán como hasta ahora y que luego dependerá de ellos si el público los elige o no para seguir.

"Esta vez Gran Hermano puede invitar a famosos o influencers a que formen parte de la temporada. Las reglas van a ser las mismas para todos, todo corre en base a lo que hagan y después decide la gente”, precisó Santiago del Moro.

Cabe recordar que el último ganador de Gran Hermano fue Santiago Tato Algorta, quien se consagró campeón de la edición 2024/2025 en la final se realizó el 24 de junio de 2025. El anterior ganador fue el uruguayo Bautista Mascia donde compitió en la última emisión con Emma Vich y Nicolás Grosman.

La aclaración de Santiago del Moro ante los rumores de salida de Telefe

A fines de agosto trascendió el rumor de una posible salida de Santiago del Moro de Telefe ante la incertidumbre de la nueva firma de su contrato con el canal, algo que rápidamente fue desactivado por el propio conductor a través de las redes sociales.

"A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano 'Generación Dorada'", comentó desde sus historias de Instagram el conductor despejando dudas sobre su futuro televisivo.

De esta manera, Santiago del Moro dejó en claro que está pensando en los proyectos que se avecinan con el canal de las pelotitas, entre ellos, la conducción de los Premios Martín Fierro 2025 y la nueva edición del reality más famoso del mundo.