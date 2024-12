Asombroso regalo y carta de Franco Colapinto a Juana Viale por su faltazo al programa: "No viniste y..."

“Bueno un beso enorme a Franco. Mirá, hay presiones en todos lados menos en este programa y con nosotros. Así que, cuando quieras, sos bienvenido para charlar con nosotros y compartir un grato momento. Así que mil gracias”, dijo Juana Viale sobre la ausencia del deportista en su mesa.

Y luego agregó ante las flores que le hizo llegar como gesto de cortesía: "Mirá las flores que me mandó Franco. Qué bueno que no viniste y me trajiste estas flores".

A continuación, la conductora leyó las palabras que le hizo llegar el piloto: “Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes".

Y Juana Viale cerró picante: “Un beso enorme Franco. No te hagas drama, si no venís el año que viene te quedás sin estar en el programa, ¿okay? Entendemos los compromisos, gracias”.

Franco Colapinto se bajó del programa de Juana Viale y explicó el motivo

Franco Colapinto participar de la mesa de Juana Viale, Almorzando con Juana, pero decidió bajarse. En las redes del ciclo publicaron un video donde el muchacho expone el motivo.

"Les contamos que, lamentablemente, @FranColapinto no podrá acompañarnos este domingo, como habíamos anunciado. Nos hubiera encantado tenerlo con nosotros y estamos seguros de que no faltará oportunidad en el 2025. Y claro que te perdonamos Franco!! ¡Gracias a todos!", expresaron desde la cuenta oficial del programa.

"Lamentablemente no voy a poder estar en la mesa este domingo. Quería agradecerles la invitación, pero por temas personales y de trabajo no voy a poder estar", manifestó Franco en el video.

El piloto de Fórmula 1 anticipó que espera poder estar en la mesa de Juana en 2025."Tenía muchas ganas de ir. Espero que en el futuro nos podemos encontrar", destacó en la grabación.