El picante recuerdo de Juana Viale de su adolescencia en Noche al Dente: "Era muy guerrera"

Inmediatamente, Juana comenzó a reírse y el presentador le dijo: "¿A qué Juana nos vamos?". "Era una Juana guerrera, muy adolescente, muy reaccionaria", indicó Viale.

"¿La de 'no entendés lo que es basta'?", le preguntó Dente en referencia a la icónica frase que Juana dijo en un móvil hace muchos años. "Más joven, porque ahí tenía 17 años", le respondió la actriz.

"No me gustó lo que no me quisieron decir. No me lo quisieron decir a la cara y me pareció demasiado cobarde", rememoró. "Pero no se hace, no hay que agarrarse a piñas. Hay que hacer el amor", remarcó.

Como cada domingo, la cocinera Jimena Monteverde presentó la receta del "Jime Express", su segmento en Almorzando con Juana (El Trece), y como la preparación se llamaba "Persianitas americanas" le pidió a la producción que pusieran de fondo "Persiana Americana", de Soda Stereo.

Pese al pedido de Jimena, comenzó a sonar "You Can Leave Your Hat On", de Joe Cocker. Al notar el error, luego se acordó que en la película donde aparece la canción, la actriz se desnuda detrás de una especie de persiana.

Ante esto, la cocinera intentó imitar el striptease del filme y uno de los botones de su camisa se desabrochó. "Cuidado, cuidado... No se vio nada igual", arrojó pícara.

Luego, Jimena Monteverde lo repitió pero de frente, los broches de su camisa volvieron a desprenderse y lanzó: "Re natural... Si se escapa, bueno... picos de rating".