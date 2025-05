Axel reveló el increíble método que tiene para sobrevivir a un colapso mundial: "Soy prepper"

Lo cierto es que si bien su estilo de vida ya se diferenciaba mucho al de un cantante tradicional, dado que hace años vive en Córdoba, utiliza energía solar y cultiva sus propios alimentos, esta confesión generó un enorme revuelo y sorpresa en las redes sociales justamente por estas horas que acaba de estrenarse en Netflix la apocalíptica serie El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín.

“La supervivencia dice que lo que tenés que aguantar primero son los primeros tres a cinco días. Si lográs sobrevivir ese tiempo, después estoy convencido de que va a pasar”, explicó mientras se refería a su kit de emergencia que incluye mosquetones, sogas, pastillas para purificar el agua y todo tipo de filtros.

Asimismo, el cantante reveló desde que se adentró en el mundo del preparacionismo entrena para cualquier situación que pueda ocurrir: sea un desastre natural o quedarse sin agua. "Hace poquito Chile se quedó 24 horas sin luz, el 99% del país. Y ocurren cosas… Entonces, bueno, soy como soy”, confió sereno.

Y lejos de mostrarse abrumado o temeroso, Axel explicó que su interés por la supervivencia no proviene del miedo, sino de una filosofía de vida. “No es negativismo ni obsesión. Es estar atento y preparado, nada más”, concluyó.

El preocupante mensaje que Axel le dedicó a una de sus hijas y que generó fuertes dudas

A poco más de un año de haber anunciado su separación de su esposa y madre de sus cuatro hijos, en febrero pasado el cantante Axel Fernando causó preocupación entre sus seguidores con un contundente mensaje que publicó hablándole a una de sus pequeñas.

Lo cierto es que al momento de blanquear la ruptura matrimonial en enero de 2024, el cantante aseguró que sólo se trató de un desgaste con Delfina Lauría y que no habían quedado reproches ni cuentas pendientes luego de 16 años de relación.

Y tras referirse públicamente, meses después, al apoyo que siempre tuvo por parte de la madre de sus hijos cuando afrontó las denuncias de acoso que recibió y que fueron desestimadas por la Justicia, lo cierto es que llamó la atención el particular mensaje que compartió en sus redes abriendo las puertas de su vida personal y dejando entrever que el vínculo con sus hijos no pasaría por el mejor de los momentos.

preocupante mensaje de Axel a una de sus hijas.jpeg

"Ni la distancia, ni el tiempo, ni las tormentas más oscuras, ni nada podrá quebrar lo que siento por vos Auri. Porque el amor real no se doblega ante los obstáculos, no se desvanece con el miedo ni se apaga con las dudas. Te amo en los días de sol y en las noches más frías. Te amo en los momentos de alegría y en aquellos en los que todo parece derrumbarse", comenzó escribiendo junto a una imagen de la niña que acaba de cumplir 12 años cubriendo su rostro con un emoji.

"Te amo cuando me elegís y cuando no lo hacés, te amo más aún. Y lo seguiré haciendo, porque mi amor por vos hijita, lo llevo tatuado en el alma. El mundo podrá cambiar, el presente podrá ser diferente a lo que habíamos imaginado, el destino podrá jugar con nuestras vidas, pero mientras haya un latido en mi pecho, siempre estaré aquí, amándote con la misma intensidad con la que lo hago desde el día que naciste, aquel 26 de febrero del 2013", sumó dejando entrever que algo no estaría del todo bien en ellos.

"Porque cuando el amor es verdadero, es más fuerte que todo, más resistente que el dolor que hoy siento y más eterno que el tiempo", concluyó Axel claramente movilizado.