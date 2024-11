Bake Off Famosos: revelan qué hacen con las tortas que sobran y la sorpresa fue total

Embed

Así, el tiktoker reveló que “Bake Off está conformado por un equipo que tiene más de 100 integrantes, entre la producción, sonidistas, maquillaje, etc”, y acto seguido reveló que “de lo que sobra y lo que está en condiciones de comer, se cortan porciones y se reparten entre todos ellos”.

Asimismo, agregó un dato no menor que dejó en shock a los seguidores del formato. “Pero, lo que pude averiguar es que, en temporadas anteriores, los participantes no tenían permitido llevarse sus preparaciones y tampoco probarlas. Esto es porque tenían que evitar suspicacias, para que no haya sospechas con el jurado”, concluyó para sorpresa de todos.

Maru Botana faltó a Bake Off Famosos y un exigente chef la reemplazó: de quién se trata

Maru Botana pegó el faltazo este martes en Bake Off Famosos (Telefe) y un riguroso chef la reemplazó. "Es una persona muy respetada y exigente", adelantó la conductora Wanda Nara sobre el nuevo jurado.

"Bienvenido a Bake Off, Germán Martitegui", anunció Wanda. El cocinero se presentó en el reality con un traje rosa y afirmó: "Vine de torta de cumpleaños".

"¿Los estuviste viendo, Germán?", le preguntó la empresaria por los participantes. "Los estuvo viendo, hay algunas cositas que quiero hablar con cada uno", expresó de forma severa.

Wanda también quiso saber si sentía que sus colegas, Damián Betular y Christophe Krywonis, eran muy permisivos con los concursantes. Martitegui los miró, Betular agachó la cabeza, y sostuvo: "Están un poco más buenos que antes. No sé por qué".

Luego, Christophe comentó sobre el motivo de la ausencia de Maru: "Se fue a descansar de todos ustedes. Se tomó un pequeño descanso, dijo: 'basta'".

Por último, la cantante de Bad Bitch les remarcó a los participantes sobre Martitegui: "Van a tener que ablandarlo con demasiado amor a Germán, porque es muy exigente. Él quiere todo perfecto".