Bárbara, la hija de Jorge Lanata, expuso la feroz interna con Elba Marcovechio: "No va al hospital"

Así como remarcó que "hoy se llevará a cabo una junta médica para evaluar el estado actual de salud de Lanata y determinar los próximos pasos. La prioridad sigue siendo la salud del periodista y asegurar que reciba el mejor cuidado posible durante este proceso", concluyó Karina.

En ese momento fue cuando Guido Záffora recibió en pleno vivo un mensaje de Bárbara Lanata, quien echó por tierra la serie de especulaciones y confirmó el duro enfrentamiento que ella y su hermana mantienen con Marcovecchio. "Es obvio que no nos llevamos bien. Yo el domingo me la crucé en el hsopital y le pedí hablar [pero] ella no quiso. Ella no va al hospital para no vernos", leyó el intruso desde su teléfono celular las declaraciones de la hija del periodista.

En tanto, del otro lado de la mesa de trabajo Pablo Layus leyó la contundente respuesta de Elba Marcovecchio sobre la posturas de las hijas de su marido para con ella: "Te juro que es injusto lo duros que están siendo conmigo. Lo único que hice mal, fue enamorarme de él y que nos casáramos. Le llevé amor a su vida y cuidado, él volvió a ser feliz", confirmando así la declarada guerra entre las mujeres del conductor de Lanata Sin Filtro (AM790).

La frase letal de Yanina Latorre sobre la guerra entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Frontal como nunca, la panelista Yanina Latorre se pronunció de forma categórica sobre la feroz guerra entre la hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. “Me parece triste que se estén peleando con alguien que está tan grave y enfermo cuando debería estarse velando por su salud”, opinó la angelita en una nota con Desayuno Americano.

Yanina indicó que no entiende el enojo de las hijas del conductor con la abogada. "No sé por qué las ex mujeres y las hijas reaccionaron así, queda a las claras que no la deben querer mucho a Elba pero data del tema no tengo”, señaló.

De todos modos, la angelita reveló que las hijas no quieren dar detalles de la salud de Jorge a los medios mientras que Elba piensa la contrario. "Yo no entiendo por qué la familia por parte de las hijas no quieren que se sepa porque de la misma manera en la que Jorge defendió el derecho a la información y contó sobre la enfermedad que tenía Wanda, sin que ella estuviese de acuerdo, deberíamos podes saber sobre el estado de salud de Jorge”, sostuvo y enfatizó: “De hecho, por Elba lo estamos sabiendo”.

Por otro lado, cuestionó que en Radio Mitre ya estén buscando reemplazo con Lanata. "Me parece una falta de respeto que se especule sobre reemplazar a Jorge. Primero hay que ver cómo va a estar de salud”, aseguró.

“Entiendo que tiene un equipo excelente, con Jesica Bossi conduciendo, pero ya estar pensando en reemplazos es inapropiado. Esperemos a que se recupere y veamos cómo sigue todo”, sumó.

Al finalizar, Yanina contó cómo ve a Elba -con quien tienen una estrecha amistad- en la intimidad tras los días de internación del conductor. "Está esperanzada, está muy triste y está muy cansada porque trabaja un montón y aparte tiene dos chicos. Recordemos que ella es viuda de su primer matrimonio así que todo esto le trae un montón de recuerdo pero ella está muy esperanzada. Todos los días me dice que hay pequeños avances”, detalló.