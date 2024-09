Elba Marcovecchio enfrentó un fuerte rumor: ¿le prohibió a las hijas de Jorge Lanata ir al hospital?

Embed

En medio del complejo cuadro de salud del periodista hay versiones que indican que explotó una interna feroz entre las hijas del conductor y la pareja de su padre, la abogada Elba Marcovecchio. Al parecer, les habría prohibido el ingreso al Hospital Italiano.

En una nota con Desayuno Americano, al ser consultada por la relación con Lola y Bárbara, las hijas del periodista, Elba afirmó: "No es momento para hablar de nada. Jorge está internado. Llevo 78 días abocada a Jorge, al trabajo y a mis hijos, que son menores y no tienen papá".

Respecto de las visitas en el Hospital y las restricciones en el ingreso de visitas, la abogada fue contundente. "Yo único que hice fue cumplir los deseos de Jorge. Eso lo tengo que cumplir a rajatabla porque hace a su intimidad. No importa si a mi me parece o no me parece bien. Yo cumplí con lo que él pidió", sentenció.

Los nombres de los sucesores de Jorge Lanata en la radio: "Hay uno que entusiasma a muchos"

En Intrusos, Laura Ubfal contó que Jorge Lanata evoluciona favorablemente mientras continúa internado en el hospital Italiano. "Está mejorando. Hablando con sus hijas. Tiene por delante su rehabilitación, que no será en el hospital Italiano sino en otro lugar", señaló.

En paralelo, la periodista mencionó que las autoridades de Radio Mitre están pensando qué hacer con el horario del programa del reconocido conductor, Lanata sin filtro.

Por el momento, Jessica Bossi está llevando perfectamente adelante el ciclo, a la esperada de la recuperación de Lanata. Sin embargo, se avecinan cambios.

"Vuelva o no vuelva Jorge, lo que quieren es sumar un nombre fuerte... Piensan que Jessica puede remar hasta fin de año, pero quieren una figura fuerte para reemplazar a Jorge", explicó Laura Ubfal.

La periodista contó cuáles son los nombres que están considerando en Radio Mitre. "Nelson Castro, Jonatan Viale y Cristina Pérez son los periodistas que quieren en la radio, pero los tres son de Rivadavia. Por eso, en Rivadavia están diciendo: 'firmemos los contratos con ellos ya'", detalló.

Más allá de ellos tres -según Ubfal- hay un nombre, que es favorito para sumarse a la segunda mañana. "Eduardo Feinmann sugirió a Pablo Rossi. Y hay un quinto nombre... Diego Leuco! Diego entusiasma a muchos en la radio. Es como un hijo de la profesión de Jorge. A Diego le gusta la radio. Está en Luzu TV de 8 a 10, con lo cual, se puede acomodar", cerró.