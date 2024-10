Bárbara Lanata habló de la tensa pelea con Elba Marcovecchio y confesó si se reunirá con ella

Consultado por el notero del ciclo Socios del espectáculo, El Trece, si podría charlar y "calmar las aguas" con Elba Marcovecchio, Bárbara explicó: "No tengo problema pero no se está pudiendo".

Y aclaró sobre los partes y decisiones sobre la salud de Jorge Lanata: "Yo no lo tengo que avisar nada a ella (Elba), el hospital nos avisa a las dos. Pensé que ella sabía desde ayer como yo (sobre las nuevas intervenciones)".

"De lo legal no puedo hablar", manifestó la hija mayor del periodista. Y cerró refiriéndose a la suspensión de los históricos colaboradores de Jorge por parte de Elba: "Es una locura, los voy a ayudar porque trabajan con mi papá hace mil años".

Jorge Lanata, de 64 años, transita horas complicadas en su salud, internado desde el 14 de junio, y los próximos días serán claves en su evolución.

La esperanzadora visión de Elba Marcovecchio sobre la salud de Jorge Lanata

Este viernes a primera hora, Jorge Lanata entró a quirófano una vez más en el Hospital Italiano en medio de un delicado estado de salud y su esposa Elba Marcovecchio habló con los medios.

Elba Marcovecchio contó cómo vive este momento de total preocupación por la salud de su marido: "Yo estoy muy angustiada pero tengo mucha fe, no la pierdo nunca", sentenció.

"Tengo mucho dolor y no me entra el enojo, no me gusta ver semejante cuestión violenta. En este momento lo que tengo es dolor y fe, es medio particular", indicó la abogada sobre la tensión con las hijas de Jorge.

"Posibilidades médicas hay y yo me aferro a eso, Jorge es un gladiador. Y para todos los que somos creyentes, existe el milagro, pero hay posibilidades médicas", continuó.

Elba dejó en claro que confía plenamente en la recuperación de su marido y sobre el fallo judicial que puso a Bárbara Lanata a la par suya a la hora de tomar decisiones sobre la salud y los tratamientos de Jorge Lanata, ella prefirió no polemizar al respecto.

"No es momento para mí, pese a todo lo que pasó, que me parece de un salvajismo total, de entrar en discordia. Acá tenemos una batalla súper importante", indicó.