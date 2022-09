Barbie Vélez compartió su primer antojo de embarazada: "Mi hijo quiere"

Y con el correr de los días, Barbie Vélez comparte cómo avanza su gestación. Luego de haber afirmado que se siente muy cansada todo el día y extremadamente sensible, la actriz hizo eco de su primer y súper dulce antojo.

Divertida, la hija de Nazarena Vélez contó cuál es su merienda favorita desde que está en la dulce espera.

"Si mi hijo quiere chocolatada con galletitas surtidas, quién soy yo para negárselo", indicó Barbie a través de sus stories de Instagram, al pie de la foto de la bebida y del paquete abierto.

Barbie Vélez

Barbie Vélez reveló en vivo el sexo de su bebé, y adelantó cómo se llamará

Emocionada hasta las lágrimas, Barbie Vélez reveló en LAM (América TV) el sexo del primer bebé que tendrá junto a Lucas Rodríguez, su marido.

"Voy a tener un varoncito", contó la hija de Nazarena Vélez, notablemente sensibilizada, y manifestó estar entre tres posibles nombres: Salvador, Bautista y Baltazar, aunque su favorito es Salvador.

Sin embargo, la ex de Federico Bal advirtió que junto al hijo de Fabián Rodríguez piensan tener más hijos, y en el caso de que sea una niña, se llamaría Mía.

Al contar cómo se enteró de su embarazo, contó que "Como estaba con un tema hormonal pensé que iba a buscar y que iba a tardar bastante tiempo (en quedar embarazada) … No me indisponía, pero era algo que suele pasar, y en mi cuerpo era normal. Entonces, no me llamó la atención", continuó.

