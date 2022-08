Barbie Vélez reveló en vivo el sexo de su bebé, y adelantó cómo se llamará

Sin embargo, la ex de Federico Bal advirtió que junto al hijo de Fabián Rodríguez piensan tener más hijos, y en el caso de que sea una niña, se llamaría Mía.

Al contar cómo se enteró de su embarazo, contó que "Como estaba con un tema hormonal pensé que iba a buscar y que iba a tardar bastante tiempo (en quedar embarazada) … No me indisponía, pero era algo que suele pasar, y en mi cuerpo era normal. Entonces, no me llamó la atención", continuó.

Durante el ciclo que conduce Ángel de Brito, la artista recibió una visita muy especial, la de su papá, Alejandro Pucheta, que repasó no sólo el momento en que recibió la noticia, sino que habló también de los momentos que vivió con Nazarena en el pasado, cuando con mucha madurez decidieron separarse.

Días atrás, la actriz agradeció el cariño de sus seguidores luego de enterarse del bebé en camino: "Ayer fue un día muy lindo, pero también movilizante para mí. Los amo, gracias", había dicho Barbie, muy cariñosa con sus fans, a través de sus stories de Instagram.

Barbie Vélez confirmó hace unos días la noticia más feliz: está embarazada de tres meses, fruto de su matrimonio con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, con quien se casó en septiembre de 2001.

En LAM, América Tv, Ángel de Brito puso al aire el video que donde se puede ver cómo Barbie le comunica a su madre Nazarena Vélez, la feliz noticia de que será mamá.

“No lo puedo creer todavía”, contó conmovida por la noticia Nazarena. Y aclaró que lo que vio dentro de la cajita que le mostró su hija era “el test de embarazo”.

“Me dijo ‘Vení mami a comer a casa que te tengo que te cociné una pavada, no sé qué. Y como ella me contó que no estaba buscando…”, recordó la panelista sobre ese inolvidable momento.

En este contexto de felicidad de la familia, PrimiciasYa se contactó con Alejandro Pucheta, papá de Barbie Vélez, quien en medio de sus vacaciones contó desde cuándo sabían la feliz novedad.

"No tengo mucho para decir, imaginate que me siento el hombre más feliz del mundo. Lo sabíamos hace un par de semanas pero estábamos esperando más que nada que se cumpla el tercer mes para poder decirlo", precisó Alejandro.