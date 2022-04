Barby Franco redobló la puesta: defendió a Fernando Burlando y le pegó duro a Elba Marcovecchio

"Trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie. ¿Se agrandó Chacarita?", dijo Barby en una nota con Intrusos.

La respuesta de Elba no se hizo esperar. La abogada habló con LAM y blanqueó que la relación con Burlando terminó de la peor manera.

"Cuando empecé a salir con Jorge Lanata, me dejó de pagar. Esto fue prácticamente un año así y yo le dije que me iba", la mujer de Jorge Lanata.

Este miércoles, Barby estuvo en el piso de LAM y le tiró nuevos misiles a Elba.

"Fernando no está enojado, pero está decepcionado por las palabras de Elba sobre él", afirmó la modelo luego de las declaraciones de la mujer de Lanata.

No conforme con eso, Barby indicó que la abogada empezó a bajar su rendimiento profesional desde que comenzó su relación con el periodista. "Elba se pone de novia con Lanata y ahí arrancó el quiebre en el estudio. Empezó a relajar a nivel laboral", señaló.

"¿A no cumplir?", le preguntó Andrea Taboada. "A estar más de novia... Ella es re laburadora, pero se pone de novia y se va tres meses a Punta del Este...", sostuvo la pareja del famosos letrado

"Elba dice que laburaba pro bono. No le pagaba", recordó Yanina. "Eso es mentira. Sos abogada. No sos una pichi. Ella no se come una", retrucó Barby.

Por último, la modelo se refirió a los dichos de Jorge Lanata, que defendió a su mujer y cuestionó a Burlando. "

Se supo por qué Elba Marcovecchio dejó el estudio de Fernando Burlando

El sábado, Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se casaron en una ceremonia íntima en un club de campo en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

En la lista de invitados llamó la atención la ausencia del abogado Fernando Burlando y de su pareja, Barby Franco.

El lunes en LAM (América TV), Elba blanqueó que su colega no estuvo invitado a su boda porque terminaron muy mal la relación profesional.

"Cuando empecé a salir con Jorge Lanata, me dejó de pagar. Esto fue prácticamente un año así y yo le dije que me iba", reveló la abogada.

Para sorpresa de muchos, el conductor de PPT se sumó a la nota y confirmó algo que hasta ahora era desconocido, que él impulsó a su mujer a abrir su propio despacho.

"¿Vos le recomendaste a Elba que se abra su estudio?", le preguntó Ángel de Brito. "Yo la aconsejé respecto a eso, pero no fui solamente yo, hubo amigas que le dijeron lo mismo", reconoció el periodista.

Lanata mencionó que no era justo el lugar que Burlando le daba a Elba en el estudio: "Burlando no me parece que tenga prestigio en la profesión. Me parece una persona mas preocupada por ser famoso que por ser bueno. Desde el punto de vista jurídico, ella sabe diez veces más. Ella fue autora de muchas de las demandas que el otro firmaba".

"Me parecía que a los 44, que fue cuando yo empecé a salir con ella, uno empieza a pensar 'y bueno, si no te abrís ahora, no te abrís nunca, vas a tener 50 y vas a seguir laburando'. Y encima laburando pro bono, con tipos de la farándula, que no te garpan", siguió.

Finalmente, Lanata destacó que hoy su mujer tiene uno de los estudios más prestigiosos de Buenos Aires. "Elba es tan buena mina, que pensaba que iba a perder clientes, y pasó todo lo contrario. La gran mayoría de los clientes se terminaron quedando con ella. Re armó su vida, decidió lanzarse sola y tiene muchísimo laburo", cerró.