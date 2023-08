Barby Franco reveló cuándo sufrió el primer ataque de pánico y cómo lo superó

barby franco.jpg

A lo que Barby Franco recordó aquella experiencia: “Sí, a los 14 años. Después a los 18 y después a los 21. ¡Los famosos ataques de pánico!”.

Y sostuvo cómo hizo para superarlos con ayuda especializada: “¡Los traté con profesionales!”. Además, en otra consulta reveló cuántos kilos aumentó en total con el embarazo de su hija: "20 kilos", comentó, y que la cuesta dejarla y por eso la "lleva a todos lados".

Barby Franco reveló detalles del lujoso bautismo de Sarah, su hija con Fernando Burlando

Barby Franco ya prepara con todo el bautismo de Sarah, la nena que tuvo con Fernando Burlando. En una entrevista, la modelo contó todos los detalles de lo que será la ceremonia.

También se atrevió a hablar de los posibles padrinos y hasta de la celebración del primer añito de la beba. “¿Si la vamos a bautizar? Sí: el mismo día de su primer añito. Será el 15 de diciembre y ya lo empecé a armar. El lugar ya lo tenemos y la idea es hacerle un bautismo diferente”, dijo Barby a Pronto.

“Así como el baby shower fue como un boliche, tengo ganas de hacerle un altar como de novios. No será en una iglesia sino en una isla que está en un famoso hotel en la zona de Cañuelas y ahí le haré un altar, con agua de fondo”, agregó.

"Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo. Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres y nos está costando definirlo”, cerró Barby Franco.