Barby Franco y un profundo deseo junto a Fernando Burlando tras el nacimiento de Sarah

"Creo que tengo ganas de tener otro bebé", expresó Barby en dicha publicación. La modelo aseguró que el nacimiento de su hija fue "el mejor momento de mi vida".

La diosa dejó en claro que las ganas de tener otro hijo es un deseo profundo, que espera poder concretar. De hecho, en dicha red social arrobó al abogado y le preguntó: "¿Creamos otro?".

En marzo, Sarah estuvo internada en el IADT por una infección urinaria. Después de unos días en observación, la niña recibió el alta y sus padres respiraron aliviados. Ahora, Barby y Fernando disfrutan de un presente hermoso junto a su bella pequeña.

Barby Franco compartió la cifra de una compra del supermercado y se mostró preocupada por la inflación: "No me alcanzó la plata"

Barby Franco suele usar Instagram para mostrar sus looks y las tiernas fotos de Sarah, la hija que tiene con Fernando Burlando. Pero esta vez aprovechó las redes sociales para compartir lo que gastó en un supermercado, como consecuencia de la inflación.

"No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, detalló indignada.

Barby subió una foto en la que se ven botellas de agua mineral, productos de limpieza, gaseosas, condimentos, entre otras cosas. “¿Cuánto todo esto?”, escribió sobre la imagen.

En la última historia, la modelo reveló cuánto había gastado. Le sacó una foto al ticket de la compra que fue de 120 mil pesos. Podría haber gastado más, pero utilizó unos descuentos y el monto fue menor. ¡Por suerte!