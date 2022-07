Belu Lucius llamó en vivo a un programa de televisión para defender a su hermana Emily

“Le mandé un mensaje a Palla, pero como no me contestó decidí llamar”, arrancó Belu y siguió: “Quiero aclarar que a Celi la conocí hace unos meses y es una divina. Ayer se acercó con la mejor de las ondas, pero yo le dije que Emily no puede dar notas porque está pautado con la productora”.

“No entiendo por qué esa emboscada cuando uno dice que no. No es no y punto”, indicó la influencer.

Pero, Lussich le recriminó su actitud: “Te fuiste al humo. Tu actitud fue patotera. Te llamamos varias veces y prácticamente nos dijiste que no querías dar ninguna nota. Agradecemos que hoy salgas al aire, pero no entendemos por qué Emily no puede hablar si su contrato incluye pasar por Socios después de salir del hotel”.

Entonces, Belu explicó: “Mi hermana no firmó con eltrece sino con otra productora, por eso lo de las notas. Ella salió feliz del hotel. No creo que la perjudicaran, pero sí se optó por contra una determinada historia. Fue un chivo emisario. Se armaron personajes y eso es lo que ve la gente”.

“Nosotras no necesitamos de la televisión. Trabajamos en redes desde hace más de diez años”, sentenció la mediática, y Karina Iavícoli la cruzó: “Yo siento que no se hacen cargo de nada. Le pone sal a un hipertenso, no le creyó los ataques de pánico a Locho… Parece que hace todo perfecto”, dijo haciendo enojar a los conductores y panelistas.

Emily Lucius estaba en un shopping comprando y una mujer la encaró sin dudarlo

Sin duda, su paso por El hotel de los famosos (El Trece) le dio la visibilidad que hasta ese entonces sólo tenía en las redes sociales, pero también le generó varios dolores de cabeza. Sucede que Emily Lucius fue una de las participantes más polémicas por su comportamiento dentro del hotel -sobre todo contra Locho Loccisano-, donde se acopló de entrada al bando de 'la familia' e hizo y dijo cosas que la audiencia no le perdonó por lo que debió pedir disculpas públicas una vez afuera.

Así, una vez publicada su carta abierta desde sus redes sociales con su pedido de disculpas la influencer de a poco fue retomando su vida habitual para volcarse a su trabajo virtual. Claro que también recibió el apoyo de su familia en todo momento, y sobre todo de su hermana Belu, la más famosa de las dos por su paso por MasterChef Celebrity. Y sucede que en las últimas horas, las hermanitas se fueron de compras de un shopping, donde se toparon con una mujer que encaró a Emily Lucius sin dudarlo.

El encuentro de Emily Lucius con una televidente que la bancó por su paso de El hotel de los famosos (El Trece), a diferencia de la mayoría d la audiencia que condenó su accionar.

“Mirá que yo no soy de esos programas para nada, pero la verdad es que esta piba se las tenía que haber tomado. Porque te re banco, tenés un corazón enorme”, le dijo la desconocida a la enamorada de Martín Salwe, mientras su hermana no dudó en darle rec a su celular y grabarla.

Y ante la sorpresa, Belu Lucius no dudó en agradecer las palabras de la mujer al tiempo que aseguró: " Y eso que no mostraron... no no se notó", pero la mujer insistió "¡Se notó tus devoluciones...!" y mirando a cámara aseguró "La re banco, la recontra banco, es una genia" mientras levantaba el pulgar en señal de aprobación.