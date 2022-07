Emily Lucius estaba en un shopping comprando y una mujer la encaró sin dudarlo

Belu Lucius en shopping .jpg El encuentro de Emily Lucius con una televidente que la bancó por su paso de El hotel de los famosos (El Trece), a diferencia de la mayoría d la audiencia que condenó su accionar.

“Mirá que yo no soy de esos programas para nada, pero la verdad es que esta piba se las tenía que haber tomado. Porque te re banco, tenés un corazón enorme”, le dijo la desconocida a la enamorada de Martín Salwe, mientras su hermana no dudó en darle rec a su celular y grabarla.

Y ante la sorpresa, Belu Lucius no dudó en agradecer las palabras de la mujer al tiempo que aseguró: " Y eso que no mostraron... no no se notó", pero la mujer insistió "¡Se notó tus devoluciones...!" y mirando a cámara aseguró "La re banco, la recontra banco, es una genia" mientras levantaba el pulgar en señal de aprobación.

Embed

Emily Lucius rompió el silencio en Intrusos tras su polémico paso por El hotel de los famosos

Luego del pedido de disculpas públicas a Locho Loccisano al quedar eliminada de El hotel de los famosos (El Trece), ahora Emily Lucius habló en exclusiva con Intrusos del bullying y mal trato de ella hacia su compañero, donde aseguró que las cosas no son como se vieron; así como también desde que salió del hotel y se enteró de la desaprobación de los seguidores del reality hacia ella vive con mucha angustia y una fuerte presión en el pecho.

Decidida a no visitar ningún programa satélite del reality en la pantalla del Trece para no seguir aumentando la furia de los haters que la lincharon desde las redes sociales, Emily Lucius sí habló con el programa de América TV que comanda Flor de la V a través de un mensaje enviado a Maite Peñoñori.

emily lucius captura Intrusos.jpg Emily Lucius rompió el silencio en Intrusos (América TV) tras su polémico paso por El hotel de los famosos (El Trece).

"Lo que más bronca me da, de verdad, es estar triste por un juego. Yo fui consciente que desde que entré hasta que salí eso era parte de un juego. Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada, y si hay algo que jamás haría sería hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito" se la escuchó asegurar la influencer, entre enojada y angustiada.

Además, agregó: "Se me está matando por algo que no está ni en un tape. No sé de qué se aferró el hater tanto para hablar de esto. En su momento, en la cara le pedí disculpas a Locho si yo lo había ofendido por algo. Luego del ataque de pánico, también me acerqué... un montón de cosas que no salieron".