El hotel de los famosos: el pedido de disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano tras quedar eliminada

Emiliy lucius posteo disculpas a Locho.jpg El pedido de disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano tras quedar eliminada del reality El hotel de los famosos.

"Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas", prosiguió Emily en su posteo.

Además, Emily Lucius aclaró: "Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir el contrato que firmé".

Emily Lucius Locho y grupo.jpg Emily Lucius y Locho Loccisano junto a sus compañeros de equipo tras el repechaje en El hotel de los famosos.

Y cerró asegurando que "Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión. Gracias a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quién es Emily Lucius".

Embed

Emily Lucius durísima contra Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Establecidos ya los equipos de huéspedes y staff en El hotel de los famosos (El Trece) terminado el repechaje a comienzos de junio que incorporó a la competencia a tres participantes, Locho Loccisano siguió siendo el blanco a disparar de la gran mayoría de sus compañeros. Quizás porque el clan de la familia lo ve como un posible ganador, y tiene como objetivo eliminarlo a como de lugar. Lo cierto es que Emiliy Lucius se sumó al grupo que decididamente lo detesta y no lo disimula para nada.

Así, en medio de una charla con la reingresante Militta Bora, la más débil o manejable aparentemente, la influencer se dio a la tarea de dejarle claro cuál es el concepto que 'la familia' tiene del modelo y conductor, y cómo debe actuar si quiere el aval de la mayoría de los participantes del reality.

Emily lucius sobre Locho es mala persona.jpg Uno de los comentarios de Emiliy Lucius sobre Locho Loccisano que despertó tanta ira por parte de los espectadores de El hotel de los famosos.

"Locho está en personaje siempre... Yo siempre lo trato de integrar y todo, pero bueno… Además, hace cosas de mala persona y eso va más allá del personaje. Tira comentarios mala leche" deslizó sigilosa Emily Lucius a la inocentona Militta, que escuchaba atenta los comentarios de Lucius.

Además, aseguró que "Ahí ya se termina el personaje y arranca otra cosa", logrando que la artista musical saque como conclusión del supuesto comportamiento de Loccisano que lo que hace es jugar a dar lástima.