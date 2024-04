Benjamín Agüero sorprendió a Claudia Villafañe con un gesto muy especial: "Te amo Tatita"

"Fin de semana acompañándote. Gracias Gianinna Maradona por dejarme disfrutarlo desde que nació! Seguí cumpliendo tus propios sueños porque te lo mereces, que yo voy a estar siempre ahí", fueron sus palabras.

Así las cosas, en las últimas horas el hijo de Gianinna y el Kun le hizo un tierno regalo a su abuela y la invitó a compartir una cena juntos en un glamoroso restaurante de Nordelta.

En medio de cena ambos se sacaron un tierna foto para inmortalizar el recuerdo y la compartieron a través de sus redes sociales. "Cenita de dos, gracias por invitarme Benja", escribió Claudia en la historia. "Te amo Tatita", contestó él al replicar la selfie en su cuenta personal.

Benjamín Agüero cena con Claudia Villafañe

Conmovida por un logro de su hijo Benjamín, Gianinna Maradona le dedicó un profundo mensaje

Benjamín Agüero lo hizo de nuevo. El hijo que Gianinna Maradona tuvo con el Kun Agüero participó en su primer encuentro en las categorías menores de Independiente y todo fue felicidad para él y su familia.

El nieto de Maradona estuvo en la banca hasta que el entrenador decidió hacerlo entrar y pudo destacarse. Como cada vez que el joven juega, su madre y su abuela estuvieron presentes, animándolo desde las gradas sin cesar.

Una vez concluido el partido, con todas las emociones desbordantes, Gianinna compartió un mensaje para Benjamín con algunos códigos ‘internos’ de la familia que resultaron bastante claros para aquellos que siguen a la familia. “¡Que sea el inicio de muchos! TE QUIERO BEN! ¿Notaste las señales no eran solo para mí? No. También para la TATA OBVIO… OK, afortunadamente no me dijiste que era solo para la tata”.

Y concluyó: “Lloré. Me conmoví. El gol y tu celebración. Siempre que me necesites, ahí estaré. A todas partes, siempre. Lo sabes. Nosotras aquí, él desde el cielo. Qué honor ser tu madre, marciano”.