A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡ESCÁNDALO!

Marcela Tauro fulminó a Matilda Blanco tras criticar el look de su novio: los explosivos mensajes

Marcela Tauro y Matilda Blanco estalló tras una cena entre panelistas, con un fuerte cruce privado, mensajes explosivos y reproches personales que sacaron a la luz una interna feroz.

7 abr 2026, 22:35
Marcela Tauro fulminó a Matilda Blanco tras criticar el look de su novio: los explosivos mensajes
Marcela Tauro fulminó a Matilda Blanco tras criticar el look de su novio: los explosivos mensajes

Marcela Tauro fulminó a Matilda Blanco tras criticar el look de su novio: los explosivos mensajes

La interna entre Marcela Tauro y Matilda Blanco sumó un nuevo capítulo explosivo que tuvo como escenario una cena entre integrantes de LAM (América TV). Todo se desencadenó luego de que la asesora de moda opinara, sin filtros, sobre el look de Leopoldo “Polo” Arancibia, la nueva pareja de la conductora.

Según relató Ángel de Brito en su ciclo de streaming Ángel responde, por Bondi Live, el comentario que encendió la mecha fue directo y filoso: “Ay, tiene la camisa abierta como Castillo”, lanzó Blanco en el programa, en referencia a Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández. Aunque en el estudio generó risas, del otro lado no cayó nada bien.

Leé también

Marcela Tauro cruzó con todo a Juan Etchegoyen por información falsa sobre su nueva pareja

Marcela Tauro cruzó a Juan Etchegoyen y aseguró que dio información falsa sobre su nueva pareja

La tensión escaló rápidamente fuera de cámara. Durante una cena, Blanco empezó a recibir mensajes que anticipaban el conflicto. “En un momento me dice Matilda: ‘Me están escribiendo acá, me están puteando’. ‘¿Quién te está puteando?’, le pregunto. ‘Marcela Tauro’, me respondió”, contó De Brito.

El conductor aseguró que los mensajes fueron especialmente duros: “No sabés las cosas que le dijo Tauro, me las mostró Matilda”, reveló, dejando entrever el tono de la discusión.

Entre los dichos más fuertes, Tauro habría apuntado sin piedad contra la panelista: “Vos, que saliste con Matías Alé. Me criticás mi pelo con ese flequillo rollinga y estás toda operada”.

El cruce se dio pocos días después de que Tauro hiciera pública su relación con Arancibia, a quien presentó destacando su bajo perfil. Sin embargo, la repercusión mediática y las críticas sobre la imagen de su pareja terminaron detonando una pelea que, lejos de apagarse, suma cada vez más capítulos.

Embed

Cuál fue la respuesta de Marcela Tauro a Susana Roccasalvo tras su furia con Infama

Semanas atrás, Marcela Tauro fue durísima al responder a la crítica de Susana Roccasalvo a Infama (América TV), después de que en el programa se mencionara las internas entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que se dieron a lo largo de la competencia.

La periodista observó en Intrusos (América Tv) lo que había comentado su colega en Implacables y no se guardó nada, visiblemente molesta por el descargo de la conductora.

"Me sorprendió muchísimo y me duele que hable así del programa. Me parece que está subida a un pony. Voy a defender a Infama, a la producción Jotax y sobre todo el panel que tengo que es de lujo, donde venimos a trabajar, divertirnos e informamos", comenzó Tauro.

Y agregó picante: "Nadie la nombró, quizá le molestó eso. Lo que se dijo de MasterChef fue todo lo que se sabe, no es que estamos inventando. Basura me parece mucho. En televisión empezamos juntas Susana, creía llevarme bien con vos. Esto es un show como dijo Moria. ¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos? No puedo creer que nos haya dedicado esa editorial que hizo y decirnos basura".

"Laburamos mucho más de lo que laburas vos. ¿Quérés que te diga? Me levanto 6.30, trabajo en dos programas de radio, vengo a Intrusos y después tengo los domingos, que me dieron un programa después de 40 años. No soy una improvisada", continuó la panelista y conductora de Infama.

Y profundizó sobre los dichos de su colega: "No sé porque esta cosa con el programa y mis compañeros. Yo sentí como una amenaza también. Si tenés que decir algo decilo pero no me vengas a amenazar a mí. Me desilusionó y para mí tiene que pedir disculpas, yo no me meto con su programa".

"Me parece muy ofensiva. Yo quiero entender porque le fue mal en un número pero esto es así. Estoy re molesta, me dolió y me parece que ni Jotax, ni mis compañeros se merecen el destrato de esta señora. Ya no la respeto más sinceramente", siguió con firmeza.

"Hay que cambiar, nueva camadas hay que hacer. Ella empezó haciendo chimentos como empecé yo y no reniego, esa es la diferencia, no miento. Yo soy la misma. La señora ahora no hace chimentos, hace espectáculos y se percibe amiga de los famosos. Sinceramente espero las disculpas de la señora", concluyó muy enojada Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcela Tauro Matilda Blanco Angel de Brito LAM

Lo más visto