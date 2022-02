Benjamín Alfonso se puso de novio con la ex de un piloto de Fórmula 1

Morselli y Alonso comenzaron a salir en 2016, y allí se vieron sus primeras fotos. "Soy muy feliz con él y ha sido muy fácil enamorarme”, contó ella, quien también salió con un crack de las motos, como Valentino Rossi.

Ahora, ella blanqueó en sus redes sociales: "Me escapé de Italia a Sudamérica por un tiempo. Me fui sin saber exactamente qué esperar. Alejándome de todo y de todos, me di cuenta de que necesitaba perderme para encontrarme. Todo fue increíblemente mágico. Dejé fluir las cosas, seguí mi instinto y mis ganas de descubrir".

image.png Linda Morselli junto a Fernando Alonso.

Aunque ahora está en Buenos Aires, hace un tiempo Alfonso contó a qué se fue a Europa, donde conoció a su chica: “Estuve haciendo un seminario actoral en España. Me encantaría seguir abriendo distintas fronteras. Tal vez en Italia, que me es muy familiar por mis raíces, o Estados Unidos, donde ya estuve haciendo un par de castings. Aunque también debería poner un poco de orden en mi vida, ¡porque tengo mis cosas dispersas por todos lados!".

Valeria de Nexflix: Benjamín Alfonso, el actor argentino que fue sacado del proyecto

Netflix estrenó el viernes Valeria, la versión audiovisual de una saga literaria que fue best-seller en España. El año pasado, el actor argentino Benjamín Alfonso se instaló en Madrid durante unos ocho meses para grabar la serie completa como uno de los protagonistas masculinos. Sin embargo, un desajuste creativo lo dejó afuera del proyecto. Su personaje fue reemplazado por el español Maxi Iglesias.