Benjamín Vicuña le escribió a Estefanía Berardi luego de contar que él la había "tiroteado"

"Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba", precisó la panelista en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito", agregó.

El mensaje de Benjamín Vicuña a Estefanía Berardi

Lo cierto es que ante la repercusión que generó este comentario en los medios, Estefanía Berardi aclaró este lunes en Mañanísima, Ciudad Magazine, que el actor le escribió con mucho respeto para aclararle esa situación.

"Me mandó un mensaje muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante. Nos pudimos entender. Él quiere bajar el perfil y no le gusta las cosas que se dijeron. Yo había dicho que era picaflor", precisó Estefanía.

Y añadió: "Él me escribió porque hay mucha sensibilidad con las mujeres. Yo lo entendí a él. Yo no hablé de acoso. Y lo vuelvo a decir, él es educado".

"Pero me dijo que no le gustó lo que dije, se enojó un poco… Entiendo que le debe romper las bolas la repercusión. Lo que dije no fue con maldad", cerró la panelista.