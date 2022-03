El drama de Estefi Berardi con Tinder

"Hay que tener cuidado con los estafadores de Tinder. ¿Vos entraste en Tinder, alguna vez?", le preguntó Carmen Barbieri en en el programa Mañanísima a su panelista.

A lo que Estefi Berardi respondió: "No, no entré nunca, pero hay truchas. Hay gente que usa mi foto en Tinder, pero con otro nombre".

A lo que su compañero Pampito amplió sobre el tema: "Una vez, a mí me avisaron que estaban usando mi foto en Salta. Pusieron que yo buscaba, no sé qué cosa".

Y Berardi añadió: "A mí no me importa, pero no está bueno por seguridad".

Estefi Berardi disparó duro contra Mica Viciconte

Estefanía Berardi recordó lo mal que la pasó en el programa de tv Combate por culpa de Mica Viciconte años atrás, cuando ambas comenzaban en el medio.

Fue en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (Ciuidad Magazine), mientras tocaban el tema de las declaraciones de Fulop contra Viciconte, donde Estefi sentenció de entrada sobre Mica: "Me hacía llorar, era mala y hasta me bajó de un programa", refiriéndose a cuando compartieron trabajo en el programa de destrezas del Nueve.

Así, la periodista que también es angelita en las noches de América TV, se explayó y explicó sobre Viciconte que "Cuando hay una competencia no le importa nada. Es tremendo. De una manera increíble. Creo que la competencia saca lo peor de ella, a un nivel que no le importa nada".

Al mismo tiempo agregó: "Nos hacía llorar. Creo que todos lloramos alguna vez por Micaela. El destrato. Las cosas que me decía en el grupo. Que era un queso, que no servía, que era malísima, que me dedique a otra cosa. Y me lo decía en serio, me quería sacar si podía. Era mi trabajo, como el de ella".